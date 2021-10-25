Тюменцев призывают голосовать за проекты земляков на международной премии

Шесть проектов Тюменской области стали финалистами Международной премии «Мы вместе». Голосование проходит с 15 октября по 5 ноября в единой информационной системе Dobro.ru.

«Чтобы поддержать проекты земляков и проголосовать по следующему алгоритму: перейти на портал Dobro.Ru по ссылке; при необходимости пройдите регистрацию, если у вас уже есть личный кабинет — переходите к следующему шагу; выберете понравившуюся инициативу. Вы можете использовать поиск по автору или названию проекта, населенному пункту или региону, а также по треку и номинациям», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Подробнее узнать о каждом проекте можно, нажав на кнопку «Подробнее».

Кто претендует на премию:

1. Трек «Волонтеры и НКО» (физические лица от 14 до 17 лет) — проект «Спортивное поколение» Екатерины Трапезниковой (молодежный центр «Поколение», член общественной молодежной палаты при думе Тюменского муниципального района).

2. Трек «Волонтеры и НКО» (юридические лица):

Номинация «Страна возможностей» — проект «Социализация и адаптация детей-сирот, детей с ОВЗ, выпускников детских учреждений, детей, воспитывающихся в малоимущих семьях, группы риска и подготовка их к самостоятельной жизни в процессе изучения ремесел гончара и керамиста» межрегиональной общественной организации «Тепло души детям»;

Номинация «Страна возможностей» — проект «Комик V деревне» Федора Маслова (куратор студенческого волонтерского центра Государственного аграрного университета Северного Зауралья);

Номинация «Культурное наследие» — проект «Социально-культурная "Социальный театр"» автономной некоммерческой организации «Молодежный "Экспериментальный Шекспировский театр"»;

Номинация «Здоровье нации» — проект «Вместе сильнее» реабилитационного центра социально-психологической помощи химически зависимым Натальи Устюжаниной «Поколение».

3. Трек «Бизнес» — в номинации «Зеленая страна» проект «Тобольский лес» ПАО «СИБУР Холдинг».