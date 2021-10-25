Жителям Тюменской области помогают переобучиться, чтобы найти работу

С начала 2021 года в Тюменской области трудоустроено 37 960 человек, обратившихся в тюменскую службу занятости. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2021 года, по сравнению с наиболее высоким значением года предыдущего, снизился в 8,6 раза и составил 0,59 процента.

Жителям региона помогают найти работу, направляя на обучение и помогая подобрать подходящую вакансию.

«Яркий пример такой помощи — история Валерия Набиева, главы многодетной семьи. В начале 2021 года Валерий остался без работы, поэтому обратился в центр занятости за помощью. Но, к сожалению, найти работу, соответствующую квалификации, никак не удавалось. Тогда специалисты центра предложили мужчине освоить новую востребованную на рынке труда профессию. Среди предложенных вариантов он выбрал специальность повара и после двухмесячного обучения в техникуме получил начальную квалификацию в этой, по его словам, творческой профессии», - рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

В итоге мужчина нашел работу на ярмарке вакансий. Интересно, что владелица местной сети закусочных «ЧебурекМи» Светлана Епифанова не так давно и сама была безработной, но с помощью центра занятости открыла собственное дело и уже приняла на работу нескольких человек.