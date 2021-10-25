Госавтоинспекция выступила с обращением к автомобилистам из-за ухудшения погоды в Югре

Госавтоинспекция Югры обратилась к автомобилистам с рекомендацией быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. В регионе ожидается ухудшение погоды – сильный ветер и снегопад.

Водителей просят избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать безопасную скорость движения.

«В обязательном порядке в любое время суток необходимо передвигаться на автомашине только с включенными внешними световыми приборами, а в условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», - подчеркнули в ведомстве.

Пешеходам тоже следует следить за собой: переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток нужно обозначать себя световозвращающими элементами.

«Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. В случае недомогания или головокружения нужно немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта», - добавили специалисты.

Напомним, утром в понедельник, 25 октября, в Нижневартовском районе перекрывали дорогу из-за сильного снегопада.