Двое заключенных пойдут под суд по обвинению в организации террористического сообщества

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела об организации террористического сообщества на территории исправительной колонии. Под суд пойдут два человека. Следствие полагает, что они вели противозаконную деятельность, находясь за решеткой, с 2013-го по 2019 год.

Оба обвиняемых – жители Югры. Один из организаторов отбывал срок за убийство. Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году он, являясь приверженцем радикальной формы течения ислама, организовал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество.

«В период с марта 2015 года по 2019 год деятельность террористического сообщества продолжилась в форме ячейки международной организации «Исламское государство», деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена. Являясь активными членами террористического сообщества, организованного на территории исправительного учреждения, а также членами ячейки международной террористической организации и сторонниками радикальных религиозных взглядов, с 2013 по 2019 год обвиняемые под видом религиозной деятельности проводили публичные беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение осужденных к членству и участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видео материалы экстремистского содержания», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

У обвиняемых были мобильные телефоны, что позволяло им поддерживать связь с теми, кто уже освободился. «Злоумышленники продолжали общение на темы террористической деятельности с лицами, освобожденными из-под стражи, преследуя цель их дальнейшего склонения к участию в террористической деятельности», - добавили в ведомстве.

Преступления выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УФСИН России по ХМАО-Югре. Фигуранты дела своей вины не признают. «Несмотря на непризнание ими своей вины следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем следственные действия по уголовному делу окончены и материалы переданы обвиняемым для ознакомления, после чего уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», - сообщили в окружном управлении СКР.