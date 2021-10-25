Актер Джеймс Майкл Тайлер — Гантер из сериала «Друзья» — скончался от рака

Гантер умер: актер Джеймс Майкл Тайлер, игравший одного из самых известных второстепенных персонажей сериала «Друзья», скончался накануне — ему было 59 лет. Причиной смерти стал рак простаты: о болезни артист рассказал в июне — из-за нее, кстати, он не смог сняться в спецвыпуске «Друзья: Воссоединение», но принял участие в нем по видеосвязи.

«Мир знал его как Гантера (седьмого «Друга») из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа, — цитирует заявление близких актера InterMedia. — Майкл любил живую музыку, болел за своих Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. Если вы встретили его однажды, вы стали ему другом на всю жизнь».

Напомним, что Тайлер сыграл менеджера кофейни Central Perk: все десять сезонов «Друзей» он был влюблен в героиню Дженнифер Энистон Рейчел Грин. В сериал он, кстати, попал случайно: его взяли в первую очередь благодаря умению обращаться с кофе-машиной.