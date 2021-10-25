Гречка, овсянка и хлопья могут подорожать в ноябре

В ноябре цены на крупы могут вырасти на 10-20 процентов. Такая информация содержится в письме крупного производителя гречки, овсянки, хлопьев и другого «Роса» партнерам, пишет «Коммерсант».

Причинами роста цен стали существенный и продолжающийся рост цен на зерновые и зернобобовые культуры, а также рост стоимости упаковки. Так, из-за плохого урожая в Алтайском крае цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 кг.

Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

Ранее крупные мясопроизводители предупредили торговые сети о росте цен на колбасу и сосиски. Как ранее сообщал siapress.ru, один из мясокомбинатов Нижневартовска повысил цены на свой ассортимент на семь процентов.