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Аферисты с помощью новой схемы обмана оформляют на жертв микрозаймы

Кибермошенники разводят россиян на микрозаймы с помощью СМС-бомберов

Аферисты с помощью новой схемы обмана оформляют на жертв микрозаймы
Фото: pexels.com

Мошенники придумали новую схему наживы на россиянах: по сообщениям РБК, злоумышленники оформляют микрозаймы на имя своих жертв, а деньги получают себе на счет, используя слитые базы данных и СМС-бомберы.

Как рассказал изданию советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков, аферисты регистрируют номер пострадавшего на нескольких различных ресурсах, чтобы на телефон пришло множество сообщений с кодами для авторизации. Параллельно с этим мошенники регистрируются на сайтах МФО. Затем преступник связывается с человеком через мессенджер и уговаривает прислать скриншот экрана с входящими SMS якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации. Получив необходимую информацию, аферист оформляет кредит.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из SMS, он просит прислать скриншот экрана с SMS, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из SMS» плохо срабатывает, — объясняет Гавриченков. – Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи».

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Сегодня в 14:59, просмотров: 239, комментариев: 0
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