Следователи раскрыли детали ЧП в онкологическом отделении детской больницы Нижневартовска

После происшествия в детской больнице Нижневартовска, в результате которого огнестрельное ранение получил 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего

«По предварительным данным 22 октября 2021 года около 16 часов, находясь в стационарном отделении ребенок получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду, 1955 года рождения, который сопровождал потерпевшего на период госпитализации. Следователями устанавливается полная картина произошедшего, рассматривается версия самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием, а также иные. Кроме того, выясняются обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили siapress.ruв пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее стало известно, что служебную проверку начал департамент здравоохранения.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.