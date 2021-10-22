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​Югорский фонд капремонта ждет аудиторов

В Фонде капремонта Югры пройдет проверка

​Югорский фонд капремонта ждет аудиторов
Фото: pixabay.com

В Югорском фонде капитального ремонта пройдет аудиторская проверка. Об этом сообщается на сайте компании.

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности фонда проводит департамент ЖКК и энергетики Югры. Заявки рассмотрят 26 октября.

«Конкурсная комиссия в день рассмотрения примет решение о допуске претендентов к участию в конкурсе или об отказе в допуске. Итоги будут оформляться протоколом заседания конкурсной комиссии», - сообщили в пресс-службе фонда.


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Сегодня в 13:48, просмотров: 173, комментариев: 0
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