Производители предупредили о росте цен на колбасу и сосиски

Крупнейшие компании-мясопереработчики предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию. С конца октября по начало ноября сосиски и колбаса подорожают на 7-20 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на торговые сети.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что большинство поставщиков категории «Мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию. Производители объясняют принятое решение подорожанием сырья, упаковки, моющих средств и другого.

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