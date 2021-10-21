Невзоров ответил на требование РКН удалить выпуск о священниках и педофилии

Публицист Александр Невзоров ответил на требование Роскомнадзора удалить с сайта «Эхо Москвы» выпуск № 69 еженедельной программы «Наповал» от 11 октября.

В передачи в числе прочего шла речь о вручении медали Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» III степени начальнику регионального УФСИН полковник Алексей Федотов. Именно в его подчинении находится тюремная больница, в которой, по данным СМИ, пытали заключенных.

Комментарии Невзорова, по мнению Роскомнадзора, «возбуждает социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям».

Публицист с таким решением не согласился. «Там ничего не сказано о христианских ценностях, речь идет только о попах. Они, спасибо им огромное, наметили и рассказали, где у них находится самая больная точка <…> Обратите внимание, в постановлении удалить материал, направленном «Эху Москвы», нет ни слова о том, что эта информация недостоверная. Они знают, что она достоверная, есть даже видео в хронике, как … палача награждают церковными орденами. Есть абсолютно проверенные международные материалы по педофилии во Франции, есть абсолютно проверенные российские материалы по всем десяткам судебных процессов о педофилии и участии попов в этих скандалах и уголовных делах. Они не отрицают, а говорят: да, это так, но нам это очень не нравится. Следовательно, вообще никто не должен об этом знать», - заявил он в интервью «Фонтанке».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что не согласен с решением Роскомнадзора, но ролик с сайта удалили. Выпуск №69 на youtube-канале Невзорова посмотрели боле 870 тысяч раз.