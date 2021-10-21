Боксер Илья Медведев убил медведя, напавшего на рыбаков

В Уватском районе Тюменской области 19 октября медведь в лесу напал на трех мужчин, возвращавшихся с рыбалки.

По предварительным данным, дикое животное набросилось на 48-летнего мужчину, от полученных ран он погиб на месте. Также медведь нанес рваные раны молодому человеку 23 лет, но тот смог нанести несколько смертельных ударов ножом хищнику. Третий мужчина в возрасте 41 года не пострадал и доставил раненного на лодке в больницу.

Молодым человеком оказался российский боксер Илья Медведев. Как сообщают «РИА Новости», сейчас он находится в искусственной коме

Следственный комитет по Тюменской области проводит проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.