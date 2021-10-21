В Минпромторге рассказали, какие предприятия не будут останавливать работу с 30 октября по 7 ноября

В Минпромторге РФ рассказали, какие предприятия не закроются на время «нерабочей недели». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Продолжить «бесперебойную работу» в эти дни должны:

системообразующие предприятия;

производства непрерывного цикла;

предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров;

продуктовые магазины.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими.