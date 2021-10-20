Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

Президент России Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением зарплаты из-за пандемии COVID-19.

Решение принято по итогам совещания с членами правительства РФ.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», - цитирует президента «Интерфакс».

Напомним, Татьяна Голикова также предложила:

- Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией право введения нерабочих дней с 23 октября.

- Перевести невакцинированных и непереболевших коронавирусом пенсионеров на самоизоляцию.

- Работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и непереболевших граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель.

- Ввести систему QR-кодов после 7 ноября для посещения предприятий и организаций, которые будут закрыты на период нерабочих дней.

- Ввести систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, в том числе начиная с периода нерабочих дней.

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