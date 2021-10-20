В Якутии ищут четырех сбежавших преступников

Из тюрем в республике Саха (Якутия) сбежало четыре преступника, предположительно, они могут скрываться в Югре. Ориентировки и номера, куда можно передать информацию о местонахождении пропавших заключенных, представлены ниже:
Да 70.3%
Нет 24.6%
Не знаю 5.1%
Всего голосов: 236
поставите прививку 15.7%
будете сопротивляться до последнего 35%
уже поставил(а) прививку 46.6%
не определились с ответом 2.7%
Всего голосов: 223
За 42.6%
Против 50.3%
Не знаю 7.2%
Всего голосов: 195
Да, всегда 3%
Да, время от времени 9.1%
Нет 73.8%
Не ходу в общественные места 14%
Всего голосов: 164
Из тюрем в республике Саха (Якутия) сбежало четыре преступника, предположительно, они могут скрываться в Югре. Ориентировки и номера, куда можно передать информацию о местонахождении пропавших заключенных, представлены ниже: