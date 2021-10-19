Татьяна Голикова предлагает сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. По мнению Голиковой, введение QR-кодов недостаточная мера для сдерживания распространения COVID-19.

Сообщается, что Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера. Президенту России Владимиру Путину это предложение на рассмотрение внесут уже завтра.

Напомним, в Югре QR-коды для посещения общественных мест вводят с 25 октября. Председатель правления сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов уже заявил, что эта мера ударить по бизнесу. «Условно говоря, вакцинировано 40-45% жителей, а 55% ходить к тебе не сможет. Как это отразится, когда половина людей не сможет к тебе прийти?» — прокомментировал он нововведение Ura.ru.