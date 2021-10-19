Обвиняемый в нападении с топором на росгвардейца лежит в больнице под охраной

В Сургутском районе продолжается расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя, обвиняемого в угрозах убийством и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

«Следствием установлено, что 15 октября 2021 года около 23 часов между подозреваемым и его супругой возник конфликт на бытовой почве, во время которого последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения высказал женщине угрозы убийством и в подтверждение своих намерений несколько раз замахнулся топором. Опасаясь агрессивного поведения мужчины и желая избежать насилия, женщина вместе с детьми ушла к соседке, которой рассказала о произошедшем и попросила сообщить в полицию», – сообщили в пресс-службе следственного управления РФ по ХМАО-Югре.

51-летний мужчина отказался открывать прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии, поэтому им пришлось выломать дверь. Тем временем, мужчина продолжал сопротивляться – бросил в сотрудника кухонный нож, а затем замахнулся топором. Подозреваемого обезвредили выстрелом из табельному оружия в ноги, сейчас он находится в больнице под охраной.

Подтвердилось, что злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности против собственности и отбывал наказания в местах лишения свободы. Расследование дела продолжается.