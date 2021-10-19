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​Прокуратура Нижневартовска заблокировала четыре сайта по продаже отрицательных тестов на ковид

В России продолжают действовать сайты по продаже фальшивых справок об отсутствии COVID-19

​Прокуратура Нижневартовска заблокировала четыре сайта по продаже отрицательных тестов на ковид
Фото: Pexels

Надзорные органы продолжают выявлять интернет-ресурсы, на которых идет нелегальная торговля справками об отсутствии COVID-19. Четыре таких сайта выявила прокуратура Нижневартовска.

«В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность (статья 327 УК РФ). Прокуратура направила в суд административные исковые заявления и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещенной», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. Сейчас доступ к ресурсам заблокирован.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 378, комментариев: 0

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