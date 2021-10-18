Причиной стрельбы в пермской школе могла стать травля

В понедельник, 18 октября, в школе поселка Сарс Персмогого края произошла стрельба.

«Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным «Интерфакса», 12-летнего школьника обезвредил директор школы. После личных переговоров школьник бросил оружие и отказался от своих планов. Об этом рассказала пресс-служба регионального министерства безопасности. Сейчас подростка задержали, полицейские устанавливают мотивы и источник приобретения оружия. По предварительным данным, охотничий карабин он взял у отца-охотника, а поводом для стрельбы могла стать травля со стороны одноклассницы.

Напоминаем, что 20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Тогда погибло шесть человек, более 40 – пострадали. На стрелявшего возбуждено уголовное дело, он полностью признал вину. Также 15 октября на Чухотке задержали подростка из-за угроз в мессенджере массовыми убийствами в школе.