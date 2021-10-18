Аналитики посчитали, сколько времени нужно откладывать деньги, чтобы купить новую машину в Югре

В Югре среднестатистический работник может накопить на новый автомобиль за четыре года и восемь месяцев, а на подержанный – за два года и один месяц. При этом доля югорчан, которые не смогут накопить на машину даже за десять лет, 3,8 процента. Таковы данные очередного исследования аналитиков РИА «Новости». В рейтинге регионов России по способности населения накопить на автомобиль Югры занимает восьмое место.

Быстрее всего накопить на новую машину могут жители Чукотки (3,5 года), Ямала (3,6 года) и Магаданской области (3,9 года). Дольше всех придется откладывать жителям Кабардино-Балкарской Республики – больше 11 лет.

Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, на подержанный – 3,6 года. 29 процентов работников не смогут накопить два миллиона на новую машину за десять лет работы.

В исследовании предполагалось, что на сбережение ежемесячно выделяют 50 процентов от зарплаты, накопления весь срок не тратят, их размещают на вкладе по ставке 6,75 процента, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.