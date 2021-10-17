Министр Чечни Ахмед Дудаев негативно отреагировал на инцидент с избиением силовика в Пыть-Яхе

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на инцидент, произошедший в Пыть-Яхе. По мнению чиновника, журналисты зря придают происшествию этническую окраску:

«По сути, ДТП инициировали не уроженцы юга России, которые давно живут в этом городе, органично вписавшись в местный уклад жизни. Они в мире и согласии живут здесь, став частью многонационального региона. Авария случилась по вине автоинспектора. По одной из версий блюститель порядка оказался нетрезвым. Мы не можем этого утверждать. Это прерогатива следствия. А то, что на момент аварии он был не при исполнении служебных обязанностей – к этому склоняется абсолютное большинство свидетелей и фигурантов события», – написал Дудаев у себя на странице в «Инстаграм».

Кроме того, министр отметил, что стычки между участниками автоаварии не было, возникший конфликт удалось разрешить без применения насилия:

«По нашим проверенным данным никакой драки не было. И напрасны все старания злопыхателей изобразить там массовые беспорядки и «разборки». Благодаря своевременным и оперативным мерам со стороны правоохранительных органов, представительства Главы ЧР в сибирском регионе ситуацию удалось разрешить мирным путем», – резюмирован он.