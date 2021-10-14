16+
Логотип Сиапресс
USD  71,7846   EUR  83,3347  

Новости

Больше новостей
Нужно ли разрешить в России зарубежные вакцины от COVID-19?
Комментировать
0
Если введут обязательную вакцинацию в Югре, вы…
Комментировать
0
Обязательная вакцинация в Югре: вы за или против?
Комментировать
0
Вы регистрируетесь в системе «Цифровое уведомление» при посещении общественных мест?
Комментировать
0
Больше опросов

Россиянам дали возможность улететь в ОАЭ, Таиланд и на Багамы

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

Россиянам дали возможность улететь в ОАЭ, Таиланд и на Багамы
Фото: pixabay.com

Россияне смогут полететь в Норвегию, Швецию, Иран, Таиланд, Нидерланды, Словенией, Финляндией, ОАЭ, Оман, Словению, Тунис и на Багамы с 9 ноября. Отмечается, что Таиланд открывается только для вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Египта – города Хургада и Шарм-эш-Шейх», – указано в сообщении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:14, просмотров: 263, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто обязан поставить прививку от коронавируса: разъяснения 998
  2. ​Голый югорчанин устроил уличное шоу // ВИДЕО 841
  3. ​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным 731
  4. ​Сургутянка убила знакомую, потому что она ее взбесила 689
  5. ​Крупнейшие аэропорты Югры закрыты из-за тумана 673
  6. ​В массовом ДТП в Нижневартовске пострадали три человека 589
  7. ​Покупка квартир для сургутян, живущих в аварийных домах, сдвинулась с мертвой точки 570
  8. Московская наркобаронша вызвала сургутских полицейских из-за семейной ссоры, но сдала саму себя 549
  9. ​Алексей Добровольский: Система здравоохранения округа работает со значительной перегрузкой 516
  10. В Сургуте продолжается заселение нового малоэтажного жилого комплекса в 36 микрорайоне 484
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12283
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 7931
  3. 15-летний сургутянин пошел в школу и не вернулся домой // ОРИЕНТИРОВКА 4438
  4. Один из пропавших сургутских рыбаков был найден мертвым 4095
  5. Артем Кириленко: «Сейчас на строительство школ по концессиям готово выходить очень много потенциальных концессионеров» 3659
  6. Осталось только два: благоустройство сургутских дворов завершится в середине месяца 3278
  7. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 3266
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 октября? // АФИША 3223
  9. ​Ипотечные дни Брусники в Сургутнефтегазбанке! 3037
  10. ​Медики Югры рассказали, как пожилые переносят вакцинацию 2966
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 12283
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9259
  3. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 8647
  4. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8624
  5. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 7931
  6. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7594
  7. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7027
  8. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6812
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6522
  10. Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом 6359

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика