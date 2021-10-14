В Пыть-Яхе голый мужчина выпрыгнул из окна четвёртого этажа и бегал по улицам

В Пыть-Яхе накануне вечером полицейские ловили голого мужчину, который выпрыгнул с четвертого этажа и носился по улицам. За приключениями обнаженного горожанина наблюдали многочисленные очевидцы, а видео с ним уже разошлось по популярным пабликам.

По рассказам свидетелей, мужчина был в неадекватном состоянии, многие предположили, что он находился в наркотическом опьянении. Несмотря на прыжок с высоты, парень, судя по всему не получил физических увечий. Но в инциденте пострадала его девушка. «Говорят, парень девушку зарезал, прыгнул голый с четвертого этажа и побежал в крови весь», - рассказала в комментариях под видео одна из жительниц города.

Стражам порядка удалось задержать неадекватного бегуна.