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Сергей Вечный: «Я целенаправленно уволился с работы, чтобы заниматься строительством Сургута в Minecraft»

Как один человек воссоздает Сургут в компьютерной игре

Сергей Вечный: «Я целенаправленно уволился с работы, чтобы заниматься строительством Сургута в Minecraft»
Фото: vk.com/surgutmine

Воссоздать родной город в компьютерной игре – смелая идея, которая требует терпения, скрупулезности и огромного количества времени. Сергей Вечный, энтузиаст из Сургута, уже несколько лет переносит знакомые улицы, здания и парки в Minecraft, превращая популярную игру в своеобразный 3D-архив. А совсем недавно он «оцифровал» перинатальный центр.

Как создается виртуальный город, с какими трудностями сталкивается его создатель и сколько времени уходит на постройку одного объекта – рассказал Сергей Вечный в интервью с корреспондентом siapress.ru.

– Как появилась идея воссоздать Сургут в Mineсraft?

– Эта идея приходит многим ребятам. Много кто занимается подобным. Но в первый раз я об этом подумал, когда учился в школе. Где-то в 2011 году.

– Когда вы начали свой проект?

– А вот полноценно заниматься проектом я начал в 2019 году. Первые здания появились еще в 2011 году, когда мы с друзьями построили нашу школу.

– Какие районы или объекты города вы уже успели перенести в игру, и что планируете добавить в будущем?

Центральный микрорайон построен полностью, как и все торговые центры и знаковые сооружения нашего города. Осталось доделать обычные дома, тротуары, тропинки. Но большая часть работы уже сделана.

– Вы совмещаете свой проект с работой или учебой?

Нет, не совмещаю. Этот проект – мой единственный источник заработка. Более того, я целенаправленно уволился с работы, чтобы этим заниматься.

– С какими трудностями вы столкнулись при создании Сургута в игре?

Я очень давно этим занимаюсь, поэтому трудностей не так много. Единственное, иногда надоедает делать одни и те же дома, одни и те же скамейки. Все это повторяется и может очень сильно наскучить.

Еще одна трудность, с которой я сталкиваюсь – это то, что город постоянно меняется. Я уже не слежу за этим, но раньше я перестраивал здания, которые со временем стали выглядеть иначе.

Кстати, в 2023 году хакеры взломали сервер, на котором автор строил Сургут и сломали 50% построек, передает URA.ru. Таким образом, Сергей Вечный потерял прогресс за четыре года работы над виртуальной моделью города.

– Вы работаете над проектом в одиночку или у вас есть команда?

Над проектом я полностью работаю один.

– Сколько времени уходит на создание одного района или объекта?

Бывает по-разному. Например, обычную пятиэтажку можно сделать минут за 20. А к «Сити-Моллу» я возвращаюсь уже на протяжении трех лет и никак не могу его доделать.

Есть здания, которые я просто переделываю, потому что они мне не нравятся. Это те сооружения, которые я строил еще очень давно. Сейчас я на них смотрю и понимаю, что могу сделать лучше. Поэтому мне приходится их переделывать.

Недавно подметил, что я за весь 2024 год провел в Minecraft 62 дня (1 488 часов). Это огромное количество времени. И за все время работы над этим проектом я потратил на это более 10 000 часов.

– Вы планируете организовать взаимодействие с другими игроками? Возможны ли экскурсии или игры внутри вашего Сургута?

Да, планирую. Но хотелось бы сделать что-то особенное. Просто так выкладывать карту в сеть я точно не буду. Потому что потратил слишком много времени на ее создание.

– Что лично вам дает этот проект – хобби, самовыражение или что-то большее?

Хочу не работать. Хочу, чтобы мое хобби приносило мне доход. После Сургута я пойду дальше и сделаю целый ХМАО.

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Сегодня в 11:30, просмотров: 202, комментариев: 0
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