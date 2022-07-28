Киберспортивный эксперт – про российский gamedev, доступность комплектующих и иранский путь

Новая реальность иногда неожиданными образами затрагивает неожиданные сферы, а СИА-ПРЕСС продолжает раскрывать нюансы этих событий. На этот раз поговорим про компьютерный спорт. Он был признан официальным видом спорта в России в 2016 году, а сама по себе индустрия показывала неплохой рост что в нашей стране, что во всем мире. О том, как эта сфера встраивается в новые условия, попала ли она под т.н. «отмену», и спасет ли ее Китай – мы обсудили с председателем Югорского отделения Федерации компьютерного спорта России, руководителем центра компьютерного спорта МАУ «РУСС» Артемом Щепотьевым.

– В последние месяцы много разговоров об «отмене» российского спорта и культуры. Как в этом плане дела обстоят у киберспорта?

– Мы находимся в пограничном состоянии. Наши спортсмены и команды вроде как участвуют в больших турнирах, но, допустим, Virtus.pro (одна из ведущих киберспортивных организаций России – прим. авт.) вынуждена играть под другим тегом – Outsiders. Судя по моим наблюдениям, иностранное комьюнити разделилось примерно пополам – одна часть считает, что россиян нужно отовсюду убрать, а другая относится к нашим ребятам лояльно.

Объективно усложнилось и участие наших игроков в иностранных командах, многие требуют переезда в другую страну. Тем не менее, контакты сохранились, работа не прекращается, и перспективы у российского спортсмена выйти на мировой уровень все еще сохраняются.

Есть другая проблема – она касается игр.

– Оттуда выгоняют?

– В Steam (крупнейшая онлайн-площадка по продаже компьютерных игр – прим. авт.) ограничений нет, есть только некоторые сложности с оплатой новых покупок, но есть и прецеденты. Например, компания Supercell ограничила на всей территории России доступ к своей мобильной боевой арене Brawl Stars. Еще по одной мобильной игре Clash Royale у нас проходили официальные соревнования, в том числе, на Чемпионате России, и сейчас она так же стала недоступной. Мы столкнулись с этим прямо на этапе проведения студенческой лиги в Югре – соревнования уже идут, а некоторые участники просто не могли скачать эту игру ни в Google Store, ни в AppStore, нигде.

А ведь та же BrawlStars была одной из популярнейших мобильных игр в России. Даже если получить к ней доступ по VPN, то купить «боевой пропуск» для участия в рейтинговых играх, а также получить новых героев уже не получится.

Так что тенденции могут быть различными. Мы можем пойти по северокорейскому сценарию, когда доступ к сетевым играм будет полностью перекрыт, причем не со стороны правообладателей, а из-за отключения доступа в глобальную сеть внутри страны. Но это маловероятно. Скорее, будет условный иранский сценарий – с параллельным импортом и повсеместным использованиям VPN.

– Но ведь пока отключение определенных игр в России – это единичные случаи?

– Да, в остальных играх мы не особо чувствуем перемены. Но этот прецедент отразился в умах людей, которые занимаются киберспортом, организуют мероприятия и спортивную подготовку – у них возникла мыль: «А вдруг вообще все закроют? Что мы делать будем?»

Собственных разработчиков игр, которые могут стать киберспортивными дисциплинами, у нас нет. Даже те, кто позиционирует себя в качестве российских студий, юридически зарегистрированы где-нибудь на Кипре или в Великобритании. Созданные у нас проекты, которые вышли на мировой уровень, можно посчитать на пальцах одной руки. Наш gamedevне может конкурировать с мировым, у нас нет среды, которая позволит создавать игровой контент.

Я мониторил ситуацию в этой сфере в попавших под санкции странах. Так, в Иране в свое время выделили на разработку игрового контента около $500 млн, и в итоге был создан всего один проект, который благополучно провалился, после чего финансирование закрыли. С аналогичной проблемой можем столкнуться и мы – кто-нибудь получит большой госзаказ, освоит деньги, сделает продукт, а отклика от игроков на него не будет. И все.

Вопрос еще и с чисто юридическим подходом. Например, в КНДР разработка игр отнесена к министерству, которое занимается вопросами IT, а в Иране – к министерству культуры. Диаметрально противоположные ведомства и подходы.

– А что касается «железа» – компьютеров, комплектующих, консолей?

– Тут дела складываются по-разному, но тенденция не очень хорошая. Сейчас мы готовим закупку техники для новой муниципальной киберарены. На это мы выиграли грант, где прописали стоимость одной приставки Play Station 5 – 60 тысяч рублей. Накануне мне пришло коммерческое предложение, где цена составила 113 тысяч за штуку. То есть рост почти в два раза.

С компьютерами и комплектующими рост тоже есть, но не такой большой, процентов 10-15, а на некоторые позиции цены вообще не выросли. А те же видеокарты, которые являются самой дорогой частью компьютеров, сейчас более-менее выровнялись в цене, потому что рынок криптовалюты штормит.

– Если говорить в целом – какие вы видите перспективы российского киберспорта в нынешних условиях?

– Российский киберспорт как будто сидит на пороховой бочке. Все наши дисциплины основаны на компьютерных играх, правообладателями которых являются в основном американские компании. Конечно, есть китайский гигант Tencent, который владеет широкой линейкой разных дисциплин. Но, опять же, в Иране китайцы заблокировали одну из самых популярных среди местной молодежи игр – PUBGMobile, а также боевую арену LeagueofLegends.

То есть, с одной стороны, Китай в нынешней ситуации демонстрирует доброжелательный нейтралитет в нашей стране, но Tencent – частная компания, которая несет свои репутационные риски. Так что она вполне может пойти на отключение каких-то своих игр в России.

Но в целом с точки зрения киберспорта Китай может быть нашим спасением. И в плане серверов, где можно играть, если нас отключат от европейских систем, и в плане киберспортивных дисциплин. Потому как свою разработать в ближайшие несколько лет мы не сможем точно.