Председатель «Гуманитарного Добровольческого Корпуса» о том, как работают пункты сбора гумпомощи

Сургутяне не остались равнодушными к беде жителей Донецка и Луганска и за несколько дней собрали 15 тонн гуманитарной помощи. Уже завтра, 23 февраля, совершится первая отправка. О том, как работают пункты сбора, рассказал председатель АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» Эдуард Логинов.

– Расскажите, а если кроме добровольцев захотят помочь неравнодушные горожане, их возможно включить в волонтерскую деятельность?

– Всегда привлекаем. В формировании гуманитарных конвоев всегда обращаемся к гражданам, так как это необходимо рассортировать, разложить по коробкам, загрузить в машину – это очень большой объем работы. Плюс, если эвакуированные из ДНР и ЛНР прибудут к нам, потребуется помощь в размещении. Будем рады, если люди откликнутся.

– А где все будет храниться?

– На точке по Ленина, 67А можно хранить объем, который поместится в одну фуру. На Бажова, 16/1 тоже могут найти место. Если вдруг объем будет больше, то найдем выход из положения, не в первый раз организуем сборы. В любом случае, скоропортящиеся продукты мы не принимаем, так как непонятно, сколько акция продлится. Кроме того, расстояние до Ростова или Донецка очень велико, перевезти скоропортящееся будет невозможно.

– То есть, пока планы только на доставку?

– Нет. Эта гуманитарная помощь также будет доступна для тех, кто приедет сюда. Также это ростовские лагеря. Но мы привыкли к тому, что гуманитарную помощь доставляли всегда лично в руки, то есть, не на перевалочные базы, не в администрации, а именно тем людям, кому это необходимо. Здесь будет тоже самое.

– А откуда заявки поступают?

– Контакт только один – это федеральный штаб, находящийся в Ростовской области. Мы на прямой связи с руководством ДНР. Скорее всего там останется много стариков, инвалидов, многодетных семей, которые не смогут эвакуироваться. Оперативную информацию собираем, держим все на контроле.

– Почему в список не включены лекарства? Все-таки, противовирусные и тот же парацетамол могут пригодиться.

– Надо не забывать, что правительством РФ выделены средства Ростовской области на прием беженцев. Кроме того, принимать лекарственные средства мы не имеем права. Этим должны заниматься фармацевты. Никогда не связывались с медицинскими препаратами, потому что там очень много нюансов.

– Бывают такие случаи, что мошенники создают фейковые страницы и просят деньги у горожан под предлогом помощи. Можете прокомментировать, Гумкорпус сейчас совершает денежные сборы? Если да, как это происходит?

– Деньги мы пока не собираем, вопрос об этом не стоит, хотя средства, скорее всего, понадобятся. Они пойдут на трансфер. Если мы решим организовать денежный сбор, то это будет только через официальный счет «Гуманитарного Добровольческого корпуса», то есть, никаких личных переводов с карты на карту. Информация об этом появится в наших социальных сетях и СМИ.