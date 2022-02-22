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​Евгений Марков: «Сейчас если кто-то врывается в дом к человеку и получает отпор – становится жертвой. Это неправильно»

Депутат Госдумы от Югры – о законе «Мой дом – моя крепость»

​Евгений Марков: «Сейчас если кто-то врывается в дом к человеку и получает отпор – становится жертвой. Это неправильно»
Фото siapress.ru

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который можно коротко охарактеризовать фразой «мой дом – моя крепость». Суть инициативы в том, что если некто незаконно проник на частную территорию к человеку, то гражданин может защищаться любыми способами и без оглядки на нынешние ограничения «предельной самообороны». Обозреватель СИА-ПРЕСС расспросил депутата Госдумы от Югры Евгения Маркова (ЛДПР) об этом законопроекте.

– Как вы пришли к внесению этого законопроекта?

– Это не что-то новое, это наша фракционная позиция последнего десятилетия, мы просто заново возвращаемся к вопросу, так как начался новый парламентский цикл. И мы вновь обнажаем проблему самообороны граждан в своем доме, потому как ситуация что сейчас, что десять лет назад, остается ровно такой же – согласно судебной практике и статистике, если кто-то незаконно проникает в жилище, то именно он становится жертвой. А тот, кто защищал свое имущество и своих родных признается виновным. Ничего нового в этом нет.

– Какова была аргументация противников этого законопроекта в течение всего этого времени?

– Аргументы, которые мы слышим постоянно – если мы внесем подобные изменения в законодательство, то таким образом санкционируем череду каких-то ненужных увечий или даже убийств, и это неправильно. Вот единственное, что нам говорили.

– Что вы можете на это ответить?

– Как только рассмотрение нашего законопроекта начнется, и будет открытая полемика, мы изложим все свои доводы «за» и выслушаем аргументы оппонентов. Но соцопросы, которые мы делаем по этому поводу, говорят о том, что россияне склонны поддержать нашу позицию.

Вот в США, если полицейский останавливает человека и требует поднять руки, а тот не подчиняется, то он может просто открыть огонь на поражение. Вот до чего отточено законодательство в стране, которая считает себя самой демократичной. А у нас если ты защищаешься от нападения в своем жилье, то должен обдумывать и рассчитывать свои пределы самообороны. Но в этот момент нет времени размышлять. Поэтому мы считаем: если кто-то вторгается в жилище и тем более угрожает там здоровью и жизни людей, человек должен иметь право защитить себя и своих близких, используя любые средства.

– Одна из типичных криминальных ситуаций в современной России: несколько людей сидят в квартире, выпивают, потом вспыхивает конфликт и дело доходит до тяжелого травматизма или даже убийства. Не получится ли, что по вашему законопроекту владелец квартиры, где происходит такая пьянка, сможет просто по своему желанию зарезать собутыльников, и ему ничего за это не будет?

– Что значит – ничего не будет? Если в квартире или доме происходит какой-то инцидент, то в любом случае начинается уголовное расследование, и человеку нужно будет доказать, что он подвергся нападению и защищал свою жизнь.

– Известны ли сроки рассмотрения этой инициативы?

– Для нас это приоритетный законопроект, мы будем отстаивать его на всех возможных уровнях и площадках, но когда именно он будет рассматриваться в Госдуме – сказать не могу.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 72, комментариев: 0
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