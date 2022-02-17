Главный специалист отдела транспортного обслуживания населения и директор ВЭБ.РФ. – о транспортной реформе

Реформу общественного транспорта в Сургуте обсуждают еще с февраля прошлого года. Тогда глава города подписал дорожную карту с корпорацией ВЭБ.РФ, чтобы провести анализ и наметить параметры комплексной модернизации и развития. Однако, администрация города только недавно заключила контракт на разработку транспортной реформы с компанией OTS Lab. На каком этапе сейчас находится работа над проектом и в чем она заключается – рассказали главный специалист отдела транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства администрации города Микаил Магомедов и директор направления ВЭБ.РФ. Андрей Ли.

– Какая на сегодняшний день ситуация с реформой общественного транспорта? На каком этапе она находится?

М.М.: Ранее был разработан план мероприятий, так называемая «Дорожная карта» по реализации проекта комплексной организации и развития общественного транспорта в Сургуте. Одно из этих мероприятий на сегодняшний день осуществляется. Был разыгран конкурс на проведение исследовательской работы, которая проводится с января этого года. Сейчас будет происходить подсчет пассажиропотоков по данной программе для того, чтобы понимать на каких участках нашего города существует нехватка транспорта. Все будет обсуждаться с жителями Сургута. Сайт для обратной связи планируем запустить в апреле. Ожидаемый срок окончания исследовательских работ – 31 мая. Это будет база, основа, благодаря который мы будем приступать к самой трансформации нашего проекта.

– Какие изменения входят в реформу?

М.М.: Разработка новой тарифной политики и единого тарифного меню. Сейчас существует три тарифа, и они разнятся в цене в зависимости от перевозчика – 28, 30, 35 рублей. Также мы хотим разработать новые требования к качеству транспортных услуг, к самим транспортным средствам. Обеспечить быстрый доступ к медицинским и социальным объектам, школам, спортивным комплексам, училищам, садам. Главное, чтобы общественный транспорт был комфортным и безопасным для наших жителей. Особенно, чтобы были представлены условия для пожилых, маломобильных групп населения. В работу включены и остановочные комплексы, их расположение и количество, а также информационные табло.

– Как будет проходить исследовательская работа в рамках реформы? Почему она занимает столько времени?

А.Л.: Во главе мы ставим всегда научно-исследовательскую работу по объективному и тщательному построению цифровой картины города, пассажиропотоков и транспортных потоков в городе. На основе этой информации происходит коррекция и даже создание практически новой маршрутной сети. Нам необходимо будет измерять пассажиропотоки с учетом использования инструментальных методов – датчиков видеофиксации. Еще одна важная часть работы – это социальные опросы населения, когда выясняются предпочтения и потребности горожан. И, конечно, мы используем цифровые методы. У большинства активного населения есть гаджеты, которые оставляют цифровые следы, которые дают пласт важной информации. Мы будем это учитывать. Все эти методы в совокупности дают цифровую картину и составляют реальную и детальную матрицу передвижений людей. После готовая картина накладывается на модель города, и получаются оптимизированные маршрутные сети. Вся эта работа в Сургуте займет шесть-семь месяцев.

Ранее корреспонденты siapress.ru поговорили о транспортной реформе с директором департамента городского хозяйства Кириллом Киселевым.