Заместитель директора СГМУП «ГТС» по реализации Виталий Горобец рассказал о преимуществах перехода на прямые договоры

Уже в следующем месяце большинство собственников квартир Восточного жилого района Сургута ждет новшество: теперь платить за коммунальные услуги они будут напрямую ресурсоснабжающей компании. Заместитель директора по реализации СГМУП «ГТС» Виталий Горобец рассказал, с чем связана эта мера и как сильно она изменит привычный уклад.

– С 1 марта собственники домов, расположенных в восточном районе Сургута, должны перейти на прямые договоры. В связи с чем принято это решение?

– Это связано с тем, чтобы исключить риски для горожан. Среднегодовая платежеспособность населения составляет 98%, однако управляющие компании все равно могут задолжать ресурсоснабжающим организациям (РСО). Их платежеспособность на уровне примерно 70-75%. Также это связано с последними моментами, которые произошли у нас с другой крупной управляющей организацией города, когда у УК заблокировали счета. Жители платили, но РСО этих средств не получало.

– Какие управляющие компании отдадут свои дома под прямые договоры?

– ООО УК «ДЕЗ ВЖР», ООО «Стандарт плюс», ООО «Ютерра», ООО «ЮграТехноГрупп», ООО «Техсервис». Всего 947 домов будут напрямую платить теплоэнергетикам. Список всех домов представлен на сайте СГМУП «ГТС». Также, в планах перейти на прямые платежи по МКД управляющих компаний «Градсервис», УК «Возрождение», «Уют», «УК Югорская», ТСЖ «Управдом».

– Как собственники могут перейти на прямые договоры?

– Есть два способа. Первый: проведение собрания. Второй: при наличии подтвержденной задолженности, превышающей больше двух месяцев. Задолженность должна быть признана УК по актам сверки или в силу должен вступить судебный акт, такие документы у нас есть. Мы известили жителей, что с 1 марта мы переходим на прямые договоры.

При этом не стоит забывать, что управляющая компания остается единым окном для обращений жителей. В ее ведении остается содержание и обслуживание всех внутридомовых сетей. Нашим агентом выступает ООО «Югорский расчетно-информационным центр» – ими будет осуществляться прием, начисление, сбор, обработка, перерасчет, перечисление платежей, заключение договоров теплоснабжения, горячего водоснабжения с потребителями и взыскание задолженности.

– Повлияет ли это на стоимость услуг?

– Нет, цена останется прежней.

– Кому и как нужно будет передавать показания счетчиков после перехода?

– Информацию о том, как передать показания счетчиков и рассчитаться за коммунальные услуги можно найти на сайте СГМУП «ГТС» в разделе «Прямые договоры». Платежные документы будут также приходить в почтовый ящик. Агент нашей теплоснабжающей организации (ООО «ЮРИЦ») заключил со всеми рассчетно-кассовыми центрами договора, поэтому сургутяне могут продолжить оплачивать там, где оплачивали раньше и как им удобно.