Три варианта развития событий с Ботаническим садом в Сургуте

Продолжаем серию интервью, посвященную Ботаническому саду в парке «За Саймой». Что он представляет собой сегодня – об этом Елена Гончарова беседует с научным руководителем проекта, кандидатом биологических наук Глебом Кукуричкиным.

«Изюминка» Экопарка

– Итак, чем занимается наш Ботанический сад? Какие работы проводит? Какие цели ставит?

– Ботанический сад в Сургуте позиционируется как объект регионального значения, призванный выполнять природоохранные, научные, образовательные, просветительские, рекреационные, оздоровительные функции. Стратегически можно выделить четыре аспекта нашей деятельности:

1) сохранение генетических ресурсов растений в культуре, поддержание и восстановление биологического разнообразия;

2) изучение ценных фиторесурсов и их мобилизация в экономическую деятельность – озеленение северных городов, рекультивация техногенно нарушенных земель, развитие биологического природопользования и фармацевтической промышленности;

3) круглогодично действующая учебно-научная база СурГУ;

4) особое общественное городское пространство – системно организованный «public garden», «музей природы» для экологического просвещения, эстетического воспитания, познавательного туризма, площадка для создания тематических культурных событий.

Базу для всей этой деятельности составляет постоянно растущая ботаническая коллекция.

– Насколько велика коллекция?

– В Ботаническом саду испытано несколько тысяч видов и сортов растений. Каждый год появляется что-то новое. При этом отдельные виды выпадают, не выдержав суровых условий Севера. Большинство растений зимуют у нас в спартанских условиях – без укрытия. Согласно последней инвентаризации, коллекция Ботсада составляет порядка 560 таксонов в открытом грунте и еще 70 тропических и субтропических видов – в защищенном грунте.

– Откуда все это?

– Посевной и посадочный материал мы получаем из других ботанических садов, от частных коллекционеров, а также привозим из экспедиций. География источников наших растений очень велика – Калининград, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Архангельск, Москва, Пенза, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Томск, Новосибирск, Якутск, Южно-Сахалинск и другие центры растениеводства. Но еще шире география исходных ареалов культивируемых видов – это и Китай, и Япония, и Северная Америка, и Западная Европа. И, конечно, многое мы привозим из экспедиций по ХМАО.

– Что есть особо ценного в коллекции Ботанического сада?

– Любой ботанический сад собирает виды, включенные в Красную книгу и в другие реестры редких растений. Сургутский ботанический сад позиционируется как объект регионального значения, поэтому для нас Красная книга Югры является основным документом, определяющим коллекционную политику в плане сохранения генофонда редких растений. В настоящее время в нашей коллекции произрастает более 20 «краснокнижников».

Прострел желтеющий (Красная книга Югры)

Особую ценность в коллекции представляют также виды, не характерные для наших северных широт, в первую очередь, широколиственные породы деревьев – дубы, клены, ясени, вязы, орехи, конский каштан. Например, у нас богатая коллекция кленов – 15 видов.