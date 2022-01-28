Врачи российского научного центра рекомендовали пожилым чаще заниматься сексом

Существует мнение, что пожилой возраст и секс – понятия несовместимые. Будто бы после наступления 50-60 лет занятия любовью происходят реже и больше не вызывают такого удовольствия, как в молодости. Однако с этим категорически не согласны врачи Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Наоборот, они рекомендуют пожилым заниматься сексом чаще, ведь он способствует отличному настроению и улучшает память.

О том, влияет ли возраст на сексуальную жизнь – рассказали доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Асият Хашукоева и доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог, онколог РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Григорий Кривобородов.

– Что происходит с организмом женщины в пожилом возрасте? Насколько сильно это мешает в сексуальной жизни?

– (отвечает – Асият Хашукоева) Во время перименопаузы уровень половых гормонов в организме снижается, что влияет на либидо. Больше половины женщин в возрасте 45-70 лет испытывают трудности с сексуальным влечением. Кроме того, в этот период начинаются и физиологические (атрофические) изменения в половых органах, которые приводят к потере удовольствия от секса. Ситуация усугубляется тем, что пациентки, имеющие такие симптомы, практически не обращаются к врачу. Тем не менее современная медицина позволяет решить данную проблему.

Что же касается возможности заниматься сексом, то старение не несет в себе ничего, что блокирует половую функцию. Секс в жизни женщины, с партнером или без него, может присутствовать до самых поздних лет.

– Как отказ от секса влияет на качество жизни женщины?

– (А.Х.) В отказе женщины от секса есть весьма неприятные последствия – от ухудшения общего самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях в семье. При этом общество, принимая сексуальную активность пожилых мужчин, весьма скептически относится к женской возрастной сексуальности. Люди с иронией воспринимают наличие молодых партнеров у пожилых женщин, сексуальную дисфункцию в 50 лет считают нормой, а желание женщины обсудить эту тему воспринимают как навязчивую прихоть. Однако, мнение, что женщины старшего возраста не должны и не могут получать сексуальное удовлетворение, глубоко ошибочно.

– А что касается мужчин, есть ли у них возрастные ограничения в сексе?

– (отвечает – Григорий Кривобородов) Для мужской сексуальности практически не существует возрастных ограничений. Конечно, проблемы с эрекцией у пожилых людей возникают не так редко – они беспокоят 20-40% мужчин старше 60 лет, а в возрасте за 70 лет число таких пациентов достигает 50-70%. Но если ранее проблему связывали с психологическими причинами, то современные научные исследования доказали, что эректильная дисфункция чаще всего вызвана сосудистыми нарушениями. И это означает, что проблемы вполне поддаются врачебной коррекции.

– Почему у мужчин происходят нарушения эрекции в пожилом возрасте?

– (Г.К.) Основной фактор нарушения эрекции у пожилых пациентов – даже не возраст, а наличие сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, гиперхолистеринемия (проще говоря, увеличение уровня холестерина в крови), ожирение. Вдобавок, этому способствует сидячий образ жизни, отсутствие физических упражнений и курение. Многое зависит и от партнерши – чем меньше женщина заинтересована в половой жизни, тем выше у мужчины вероятность нарушения эрекции.

– Многие связывают секс в пожилом возрасте с огромными нагрузками на сердечно-сосудистую систему. Неужели заниматься любовью опасно?

– (Г.К.) Никаких серьезных последствий для пожилого человека нет – половой акт сравним с прогулкой на расстояние полутора километров в течение 20 минут или подъему на два пролета лестницы за 10 секунд. Если человек находится в стабильном состоянии, то никаких противопоказаний в сексе нет. Даже в случае серьезной эректильной дисфункции существует как минимум три ступени терапии такой патологии, каждая из которых способна дать реальные результаты.