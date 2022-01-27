Психолог Диана Филатова – о том, как бороться с травлей и притеснением на работе

Травля – это серьезная проблема не только детей, но и взрослых. Рабочий коллектив разворачивает нешуточную войну против своей жертвы – оскорбления, игнорирование, сплетни, порча личных вещей. И это лишь малая часть того, что превращает жизнь сотрудника в настоящий ад. О том, как справиться с буллингом на работе, и можно ли противостоять унижению со стороны руководителя – корреспонденту siapress.ru рассказала психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Как часто к вам приходят с проблемами на работе? Есть ли среди них те, кто подвергся травле со стороны рабочего коллектива?

– К сожалению, с подобными проблемами обращаются редко. Некоторые из-за убеждений, что у психолога консультируются только люди с психическими заболеваниями. Другие же ссылаются на временную загруженность или отсутствие финансовых возможностей. Чаще всего люди прибегают к «народным» методам избавления от стресса, например, разговор с подругой или другом, иногда и под крепкие напитки. А проблема ведь серьезная. Она нередко уходит корнями в прошлое и распространяется на другие сферы человека.

– Что делать, если тебя травит рабочий коллектив? Неужели единственный выход – это уволиться? Или стоит давать отпор обидчикам?

– Увольнение – не всегда выход из сложившейся ситуации. Проблема зачастую кроется не столько в коллективе, сколько в самом человеке, который испытывает на себе травлю. В силу психологических травм он боится отстаивать свои интересы, тяжело адаптируется в новом обществе, старается держаться обособленно или наоборот может проявлять чрезмерную навязчивость и дружелюбие. Чувство тревоги, неуверенность в себе, неумение отказать – все это может спровоцировать агрессивных людей на конфликт. Ведь некоторые индивиды живут по принципу – «кто сильнее, тот и прав», а слабые люди их раздражают. Поэтому нужно научиться давать отпор обидчикам, взращивая в себе уверенность и здоровую агрессивность. Для этого необходимо выйти из позиции жертвы – проработать детские психологические травмы, снять внутренний запрет на гнев и избавиться от чувства вины и собственной беспомощности. А также следует научиться отстаивать личные границы, грамотно подбирая аргументы при отстаивании интересов, и правильно отвечать на манипуляции.

– Почему во взрослом коллективе происходит буллинг?

– Во взрослом коллективе буллинг существует по разным причинам. Это может быть высокая конкуренция на работе, отсутствие разнообразия, то есть нехватка эмоциональных красок в жизни. Тем самым, сплетни, интриги и конфликты это компенсируют. Также нетактичное поведение может быть привычной манерой общения человека, к которой он привык с детства.

– Как восстановиться после «токсичной» работы?

– Есть несколько способов восстановиться после «токсичной» работы. Например, можно сменить вид деятельности, заняться любимым хобби, пообщаться с доброжелательными людьми и побыть в кругу близких. Хорошо помогают расслабиться – спорт, общение с животными, выезд на природу и даже пешие прогулки на свежем воздухе.

– Можно ли предугадать заранее, например, на собеседовании, является ли ваш будущий начальник агрессором и тираном?

– Самый оптимальный способ, на мой взгляд, это собрать информацию о новой работе и самом работодателе заранее. Поспрашивать коллектив об обстановке, почитать отзывы.

– Что делать, если работник является свидетелем травли? Как «починить» коллектив? И нужно ли это делать?

– Если вы стали свидетелем травли, то лучшее решение – не вмешиваться. Есть вероятность стать участником треугольника созависимых отношений. Например, вы можете войти в роль спасателя, что приведет к непредвиденным результатам. Зачастую вступаясь за жертву в конфликте, вы формируете в ней синдром выученной беспомощности (состояние, при котором человек не предпринимает попытки улучшить негативные условия своей жизни – прим.ред.), и она еще глубже погружается в свои проблемы. В любом случае нужно ориентироваться на свои чувства. Если в коллективе царит напряженная и некомфортная обстановка, то нужно решать – уходить с этого места работы или разбираться, почему вас это задевает.

– Можно ли противостоять унижению со стороны руководителя и не потерять при этом работу? Не секрет, что большинство из нас не может напрямую сказать начальнику, что он не имеет право переходить личные границы. Есть какие-то приемы, как поменять ситуацию к лучшему?

– Отстаивать свои личные границы нужно всегда, и не важно, кто перед вами. Только делать это следует грамотно. Так, существуют техники ассертивного поведения (основано на соблюдении равновесия между отстаиванием личных границ и уважением других – прим.ред.), которые помогают выстроить конструктивный диалог с работодателем или с любым другим человеком. Используйте в разговоре такие техники, как «Я-высказывание», приемы «заезженной пластинки» и «наведение тумана» и многие другие. Их применение поможет сохранить свое лицо, самоуважение и, возможно, приведет к конструктивным взаимоотношениям в рабочем коллективе.