Главный врач медицинской лаборатории «Наджа» о выявлении ковида, о тестах с ложным результатом и отличии антител у заболевших разным штаммом

Омикрон пришел в Югру. Поэтому сейчас, как никогда, важно позаботиться о раннем выявлении зараженных ковидом и о тестировании людей, которым необходимо отправиться на вахту или желающих отдохнуть за пределами России. Корреспондент siapress.ru пригласил главного врача медицинской лаборатории клиники «Наджа» Инну Гладилову, которая рассказала, есть ли отличие антител у больных разными штаммами коронавируса, какие способы выявления болезни существуют сейчас и о том, бывают ли тесты с ложным результатом.

Отметим, что с 1999 года Инна Валерьевна работает в медицине, а стаж работы в лабораторной диагностике составляет 23 года. В 2021 году Награждена почетной грамотой губернатора ХМАО-Югры за вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией.

– Какие способы выявления коронавируса существуют сейчас?

– Диагностика любой инфекции делится на прямые и непрямые методы. Чтобы найти сам вирус или его кусочек используют два основных метода – ПЦР(полимеразная цепная реакция)- это определение вируса в мазке из ротоглотки. Этот способ используется для того, чтобы установить наличие коронавируса на ранних стадиях, даже если у вас нет никаких симптомов и проявлений болезни. При наличии симптомов, либо при положительном анализе на антитела М используется метод ИХА (экспресс-тест) - это качественный или полуколичественный способы диагностики, которые дают ответ на вопрос, имеются ли признаки присутствия коронавируса в организме пациента и, фактически, не дают возможность оценить количество возбудителя.

– Можете назвать те, которые наиболее популярны среди сургутян?

─ Все методы, применяемые для выявления Covid-19, успешно применяются в диагностике заболевания. Они отличаются по методу и показаниям к проведению, а также по длительности получения результатов. В лаборатории «Наджа» больше запросов на ПЦР-тестирование, но речь не о популярности, а о требованиях, которые предъявляются в соответствии с приказами и нормативными документами.

– Сейчас можно использовать вместо QR-кода действующий ПЦР-тест. Как часто к вам обращаются горожане с таким вопросом?

– В прошлом году подобные запросы, как правило, были у родителей (выпускные, День знаний, праздники в детских садах). На сегодня в городе проведена большая работа по вакцинированию населения, изменены сроки выдачи кодов у тех, кто перенес ковид, поэтому таких запросов практически нет, многие уже имеют сертификаты.

– Есть ли тесты, чтобы выявить заболевшего омикроном? Или все существующие виды диагностики показывают только наличие болезни?

─ Выявление заболевания проводится в два этапа. Сначала определяется есть ли коронавирус ─ важно быстро определить заболевшего и изолировать его.

Производители тест систем для анализа используют консервативные участки генома, так называемые мишени, не любящие изменений, которые мало подвержены мутациям. Это относится как к ПЦР тесту, так и ИХА (экспресс), которые мы используем в лаборатории «Наджа».

И уже после первично положительного анализа материал отправляется в лабораторию Роспотребнадзора округа на секвенирование, очень дорогостоящий и трудоемкий анализ. Именно лабораторная служба Роспотребнадзора детально изучает вирус и определяет уже штамм (британский, южноафриканский, японский, бразильский, нигерийский, калифорнийский, индийский «дельта», вариант «мю», и последний омикрон).

Но не все пробы подлежат такому тщательному изучению, а только от определенных групп заболевших, ведь разницы в лечении штамма практически нет.

С точки зрения эпидемиологического процесса важно понять, каким штаммом заболел человек повторно. Или, почему заразился вакцинированный? Такой материал серьезно изучают, чтобы понять какая вакцина не сработала, проверяют все, вплоть до серии партии флакончиков. Обязательно анализируются все привозные случаи. Особое внимание к заболевшим детям, тем, кто с клиническими проявлениями.

Буквально несколько дней назад получил регистрационное удостоверение набор, который может выделить омикрон и дельта штамм методом ПЦР, но нужно понимать, что вирус так быстро мутирует, что завтра это уже будет не омикрон, поэтому в алгоритмах указано проводить тестирование чуть шире ─ сначала есть ли коронавирус, а уже потом какой штамм.

– Отличаются ли антитела у тех, кто переболел омикроном, от тех, кто заразился дельтой (или любым другим штаммом)? Если да, то как?

– Отличия антител между штаммами нет, но есть отличие в видах антител. Например, это зависит в какой период заболевания сдается кровь. Если только-только заразился, первыми вырабатываются иммуноглобулины класса М, и в самом начале пандемии очень активно использовали этот тест, но потом оказалось, что «хвостик» М-очки может тянуться несколько месяцев, когда человек абсолютно здоров, так перестали сажать людей на карантин при его наличии. И не нужно бояться наличия класса М – это только факт, что инфекция недавняя.

Разница в иммуноглобулинах связана также с различной антигенной структурой вируса.

Есть антитела, которые вырабатываются только при заражении, так называемые нуклеокапсидные (к N─белку), и их совершенно бессмысленно сдавать для проверки поствакцинального иммунитета. Если анти─N обнаружили, то скорее всего вы переболели.

Сейчас самый популярный анализ антител на спайковый белок класса G, так как именно по его количеству можно понимать уровень защиты организма от ковида. Основная мишень в таких анализах – кусочек S─белка и его домен RBD – анти-S/ RBD появляется как после вакцинации, так и после болезни.

Кстати, мы столкнулись с интересным отличием антитела, зависящим от вида вакцин. Например, антитела, которые вырабатываются на вакцину Спутник и Ковивак, определяются всеми тест-системами, содержащими анти-S (RBD) любой фирмы – российскими и итальянскими, от Вектора до АВВОТ, а вот для определения антител после вакцины Эпивак требуются специальные реагенты. Так что прежде чем взять кровь на антитела после вакцинации, мы всегда спрашиваем, какой вакциной прививались. И не переживайте, если вы после Эпивак получили отрицательный результат – может быть вы просто сдали не тот тест.

– Некоторые врачи считают, что после выздоровления непривитого пациента необходимо вакцинироваться уже спустя 3 месяца, так как антитела ослабевают и не могут противостоять омикрону. А каково ваше мнение?

– За такой короткий период (1,5─2 года) мнения врачей постоянно менялись. Было выпущено 14 версий методических рекомендаций, каждые 2 месяца из практики выявлялась новая тактика ведения коронавирусной инфекции. Поскольку сейчас действие сертификата после выздоровления увеличено до 1 года, пациенты откладывают свое решение о ревакцинации, несмотря на то, что Минздрав РФ рекомендует ревакцинироваться уже через полгода. До сих пор ВОЗ и врачи всех стран не пришли к единому мнению при каких показателях нужно вакцинироваться. Поскольку количество антител со временем падает, рекомендуемый интервал между вакцинированием составляет полгода.

Исследования по протективности иммунитета (защищенности от различных штаммов коронавируса) продолжаются до сих пор. Александр Гинцбург (глава Центра имени Гамалеи) считает, чтодля вируснейтрализующего эффекта необходимо не менее 300 антител в крови. И наш опыт работы с положительными пациентами это мнение подтверждает – количество антител у заболевших был гораздо ниже. Поэтому всем своим близким я настоятельно рекомендую узнать уровень своей иммунной защиты и в случае невысоких показателей вакцинироваться или ревакцинироваться, несмотря на то, что QR-код действует год.

– В каких случаях для выявления ковида используют другие методы?

– Есть еще одна методика – изучение клеточного иммунитета. Тех клеток, которые как раз и вырабатывают антитела, так называемые клетки памяти. И бывает, что иммуноглобулинов уже нет, а клетки активны, всё помнят и в любой момент готовы встать на защиту и начать вырабатывать вновь антитела, очень быстро мобилизоваться. К сожалению методика трудоемка, и выполняется в основном с научной точки зрения. Пока не нашла широкого распространения в практической лабораторной диагностике.

– Есть ли какие-то правила прохождения диагностики пациентом?

– Правила простые – За 3─4 часа до исследования ПЦР нужно отказаться от еды и воды, не чистить зубы, применять спреи, таблетки или другие средства для устранения боли или воспаления в горле. Это необходимо, чтобы специалист взял биоматериал из носоглотки, пригодный для тестирования.

– В каких ситуациях тест может показать ложный результат? Назначается ли в этом случае повторная диагностика?

– В самом начале работы с коронавирусом мы столкнулись с тем, что пациенты «готовились» к сдаче анализов по-своему, обрабатывали полость рта и носа различными химическими веществами, иногда повреждая свою слизистую, мы это видели уже на экранах амплификаторов, когда чувствительные ПЦР─реагенты в контролях показывали недостоверные результаты, связанные с повреждением эпителия, либо с наличием химических веществ в пробе, которые могли изменить реакцию в пробирке. Сейчас производители тест-систем настолько модернизировали свои реагенты, что даже при такой «спецпдготовке» всё равно мы сможем выдать достоверный результат.

Ложные могут быть результаты из-за качества забора пробы. Ошибка может быть при низком титре, и чтобы увеличить вирусную нагрузку в пробе мы всегда берем материал из трех точек (два носовых хода и ротоглотка). Обязательно тест повторяется дважды, если нужно, используется уже реагент другого производителя. При необходимости проводится повторный забор для подтверждения результата.

Если результаты оказались положительными, не паникуйте. Своевременное обнаружение Covid─19 обеспечивает быстрое лечение. Берегите себя и не занимайтесь самолечением.