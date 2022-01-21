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​Александр Моор: «Наши строители поняли, что продают не квадратные метры, а среду. И конкурируют в этом друг с другом»

Губернатор Тюменской области – о том, как можно строить много жилья, и делать это качественно

​Александр Моор: «Наши строители поняли, что продают не квадратные метры, а среду. И конкурируют в этом друг с другом»
Фото admtyumen.ru

Накануне в Тюмени состоялась встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с руководителями СМИ. На ней представители прессы высказывали свои мнения относительно работы органов власти и задавали вопросы. И.о. главного редактора siapress.ru Дмитрий Щеглов коротко поговорил с главой области о политике жилищного строительства.

– Когда мы говорим о привлечении квалифицированных, молодых и креативных кадров, то приходится думать не только о работе, где они будут самореализовываться, но и о среде. Если с общегородской средой в Тюмени, по моему мнению, все достаточно неплохо, то жилье и жилищная политика – тема несколько более сложная. Мы живем в реальности, когда сверху спускаются нормативы – построить, условно, миллион квадратных метров, и в каждом городе или регионе думают – как это сделать? Можно возвести огромные муравейники, куда страшно зайти, либо выполнить тот же норматив, но в виде невысоких качественных жилых комплексов – но это сложнее и дороже. Для вас подобная боль существует? Или вы этот вопрос для себя как управленца решили – если да, то как?

– Нам проще – Тюмень как город и Тюменская область как регион довольно давно много строят. У нас в минувшем году введено около 1 миллиона 650-670 тысяч квадратных метров (мы пока собираем окончательные данные), то есть больше квадратного метра на человека. При этом у нас строятся и высотные здания, и средней этажности, и активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Год назад у нас был ввод 1 миллион 589 тысяч квадратов, сейчас – 1,650 – этот рост обеспечен за счет ИЖС, так как многоквартирных домов мы строим плюс-минус столько же.

С другой стороны, девелоперы не строят то, что не продается. Есть спрос и на высотки, и на более дорогой сегмент, и на ИЖС. Я, честно, сам не приверженец больших домов, я бы не хотел жить высоко.

– Думаю, многие бы не хотели.

– Не совсем так. Я такой же вопрос задавал строителям – зачем делать такие высокие дома, ведь можно ту же квадратуру и объем разместить на той же территории, уменьшив этажность и увеличив плотность застройки? Они сказали: «Слушайте, в первую очередь продаются квартиры на самых верхних этажах». И что против этого можно сказать? У них есть опыт, они делают на этом бизнес. Есть люди, которые покупают такое жилье, если бы не покупали – никто бы не строил так высоко.

Кроме того, какое-то время назад возводились просто дома, но сегодня достаточно большое количество застройщиков создают городскую среду. Для них принципиально не просто сдать дом и заработать денег, а в серьезной конкурентной борьбе придумать свои фишки. Сейчас почти все проектируют свои кварталы так, чтобы развести потоки машин, пешеходов и велосипедистов, и чтобы паркоместа не пересекались с людьми. Все делают спортивные площадки, как-то зонируют территорию, создают интересные озеленительные решения. Все понимают, что продают не квадратные метры, а городскую среду.

– Это результат только лишь конкуренции или определенного участия власти в выработке решений?

– Все вместе. Мы находимся в диалоге, мы понимаем, как решается задача по созданию комфортной городской среды. Среди строителей есть лидеры, которые начинают двигаться чуть быстрее, и все понимают, что они за счет своего более интересного продукта, что называется, «снимают сливки». Поэтому остальные, кто думает о развитии бизнеса, начинают за ними тянуться. У нас есть не один и не два интересных и красивых примера комплексной застройки, поэтому у людей есть выбор. Каждый голосует своим рублем, покупая квартиры в том или ином ЖК или конкретном доме, выбирая проживание в центре или пригороде. Выбор есть.

– Бывает, что вам приносят проект в виде, условно, бетонной коробки, и ваши архитекторы говорят девелоперу, что нужно все сделать как-то иначе?

– Такое происходит. Крупные проекты мы обсуждаем, определяем параметры застройки. Сегодня сами строители уже не хотят отрицательно выделяться, хотят сделать лучше, чем это сделал сосед, поэтому каждый следующий проект будет лучше и с более интересными решениями. И, разумеется, они находятся в экономике, считают деньги, и прекрасно понимают, что в доме, построенном с красивой территорией и продуманной инфраструктурой, квадрат будет стоить дороже, поэтому подходят к вопросу креативно. Отвечая на ваш вопрос – конечно, большие проекты комплексной застройки обсуждаются с правительством области и городскими властями.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 47, комментариев: 0
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