Эколог Глеб Кукуричкин – о том, почему ботанический сад в Сургуте это реально и полезно

В предыдущем разговоре на тему экопарка «За Саймой» мы остановились на том, что территория теряет смысл без трех составляющих: водохранилища Сайма, естественного лесного массива и ботанического сада. Сейчас – продолжение беседы Елены Гончаровой с с активным участником проектной группы, научным руководителем проекта СурГУ «Сургутский ботанический сад», кандидатом биологических наук Глебом Кукуричкиным именно про ботсад.

– Что такое ботанический сад? Чем он отличается от парка? Какие социальные функции он несет?

– Любой ботанический сад – сложная структура, выполняющая одновременно несколько функций – природоохранную, научную, учебную, просветительскую, культурную, эстетическую, рекреационную, оздоровительную.

Основу любого ботанического сада составляет ботаническая коллекция – коллекция живых растений в открытом и/или защищенном грунте. Не любая коллекция растений будет признана научным сообществом как ботсад. Для этого нужна определенная программа: система коллекционирования, инвентаризации, демонстрации, изучения растений. В мире существует несколько тысяч ботанических садов. В России – больше сотни. Многие из них формально имеют другие названия – дендрарий, агробиостанция, экологический полигон, оранжерея и проч. Но, если они отвечают определенным требованиям, то все равно классифицируются в научном мире как ботанические сады.

Международный совет ботанических садов по охране растений (BGCI) в 1989 г. дал список характеристик, отличающих ботанический сад: научная основа коллекций; регистрация коллекций; этикетирование растений; доступность для посетителей; возможность проведения научных исследований на материале растительных коллекций.

Практически все ботанические сады являются рекреационными пространствами, включенными в общий зеленый каркас города. Но, в отличие от парков, они, по понятным причинам, имеют определенные ограничения по использованию.

– 20 лет назад был разработан проект Ботанического сада в городе Сургуте. Что это за проект?

– Идея ботанического сада обрела свои конкретные контуры с приходом в Сургутский госуниверситет Юрия Титова – крупного отечественного ученого – ботаника и эколога. Титов – профессор ленинградской школы, проработавший много лет в Ботаническом институте. В Югре он создал две кафедры экологии – в Нижневартовске и в Сургуте, возглавлял Экспертный совет по непрерывному экологическому образованию и просвещению населения автономного округа.

В 2000 г. Ю.В. Титов стал научным руководителем проектирования Ботанического сада в Сургуте. В обосновании к проекту Юрий Владимирович писал: «В России на широтах севернее 58 параллели ботанический сад имеют только крупные города, представляющие собой культурные, образовательные и научные центры в регионах. Разве не таковым является г. Сургут в ХМАО?»

Историческое видео: 2000 г. Проблемы Саймы на Градостроительном совете обсуждают: А.Л. Сидоров, Г.И. Назин, Ю.В. Титов и др.

Самому проекту предшествовали масштабные предпроектные изыскания. Профессор СурГУ Александр Шепелев составил почвенную карту участка, а профессор СурГУ Людмила Шепелева – геоботаническую карту. Сам профессор Титов лично (при моем скромном участии, я еще был ассистентом) провел инвентаризацию деревьев хвойных пород в зоне проектирования; мы тогда занесли на карту больше двух тысяч деревьев. Специалисты Северо-Западного лесоустроительного предприятия (из Санкт-Петербурга) провели ландшафтную таксацию участка. Специалисты ЗАО «Зонд» провели инженерно-геологическую съемку, заложив на участке девять скважин. Таких детальных предпроектных изысканий не знает ни один другой участок Сургута. И, уж точно, геоботанические и почвенные карты, составленные нашими профессорами для Ботсада, являются единственными в своем роде, ни один проектировщик сургутских парков и скверов не взял на себя труд выполнить подобные работы.

– Согласно традиции и логике, у таких многофункциональных объектов, как ботсады, должна быть, даже неизбежна пространственная дифференциация территории по формату использования, иначе говоря, – функциональное зонирование.

– Конечно. Функциональное зонирование нашего Ботанического сада в 2000 г. проектировала Юлия Титова – профессиональный ландшафтный дизайнер, с питерской школой и большим опытом практической работы на Севере. Она обосновала необходимость выделения пяти функциональных зон Ботсада, что и было принято в окончательном проекте. С тех пор прошло 20 лет, изменились кое-какие градостроительные реалии, есть необходимость пересмотреть наполнение выделенных зон, но их границы от этого не изменятся, так как были обоснованы не сиюминутными веяниями, «хотелками» и соцопросами, а профессиональным комплексным анализом ландшафта.

Функциональное зонирование Ботанического сада

Очень кратко опишу перспективное наполнение всех пяти зон Ботанического сада (не строго по проекту, а с учетом современных реалий и доработок):

I – Административно-выставочная зона. Изначально – пустырь, выходящий с севера на ул. Университетскую, с единичными соснами по периферии. Решается в регулярном стиле. Партер, со стриженными живыми изгородями, зеленым лабиринтом, цветниками и партерными газонами. В одну из прямоугольных ячеек партера вписана уже существующая детская площадка «Фантазия». Пространство зоны центруется зданием научно-образовательного центра, выполненного в бионической концепции, с символикой времен года и других проявлений природы. К югу от него, защищенная зданием от северного ветра – оранжерея для тропических и субтропических растений. В этой зоне располагается узел инженерных коммуникаций всего Ботанического сада.

II – Опытный участок. Изначально – пустырь. Эта зона совмещает функции участка для «грязной» работы по выращиванию растений и музея под открытым небом – для экспонирования растений в специальных тематических композициях. Размещение вспомогательных некапитальных сооружений (садовый домик, летние теплицы, беседки, альпийские горки и т.п.). Водопровод для полива коллекционных растений. Это единственная зона Ботсада, которая должна иметь ограждение по всему периметру и регламентированный доступ. По всему периметру зона окружена зелеными кулисами – защитными древесно-кустарниковыми изгородями.

III – Дендросад. Изначально – пустырь с техногенно трансформированным рельефом. Самая открытая, солнечная часть Ботсада. Высадка единичных наиболее декоративных экзотических кустарников и низкорослых деревьев. В кружеве прогулочных дорожек – устойчивые к вытаптыванию газоны спортивного типа. Организация тематических культурных событий (ярмарки сельхозпродукции, конкурсы ландшафтного дизайна, выставки деревянной скульптуры, садовой мебели, живописи, концерты и т.п.). На смежном с церковью участке – теневой сад с кедрами, папоротниками и мхами. Каскад искусственных понижений в теплое время года используется для разведения и демонстрации водной и прибрежно-водной флоры; в зимнее время, после ледостава – для детской рекреации (катание на тюбингах и санках – для самых маленьких).

IV – Парковая зона. Зона с наиболее выраженным естественным рельефом, с сочетанием открытых, закрытых и полуоткрытых пейзажей. Берегоукрепление, включая фитомелиорацию. Очистка дна Саймы. Гидротехнические мероприятия по поддержанию относительно постоянного зеркала воды. На заболоченных участках – модельные болотца с декоративными влаголюбивыми травами. Локальная высадка декоративных кустарников на опушках и полянах. В насаждениях – рубки ухода, параллельно с введением подпологовых декоративных культур. Видовые точки. Концепция «европейского» развития культурного ландшафта: формирование пейзажного («английского») парка, размещение элементов европейской парковой культуры (беседки, перголы, скульптуры и т.п.). В зимнее время, после ледостава – катание на лыжах и санках с крутых берегов Саймы (для взрослых и подростков).

V – Зона флоры Сибири. В сущности, является вариантом парковой зоны, но с лучше сохранившимся естественным растительным покровом. Состав растительного покрова формируется целенаправленно для максимального обогащения зоны типичными сибирскими видами растений. Концепция «азиатского» («сибирского», «хантыйского») развития культурного ландшафта: деревянная скульптура, «домик на курьих ножках» и т.п. Постоянная экспозиция увеличенных макетов грибов – съедобных и ядовитых. Познавательные экотропы для самых маленьких посетителей Ботсада.

Почему я так подробно об этом рассказываю? Специально – показать какова пропасть между глубоким, ответственным, детальным проектированием Ботанического сада и современными кабинетными проектами точечного обустройства, призванными создать удобные условия для инвестора и пустить пыль в глаза обывателю.

– Что из запроектированного уже удалось воплотить?

– Ряд кадровых и финансовых событий начала 2000-х гг. привел к частичной заморозке проекта. В частности, пришлось отказаться от идеи строительства Ботанического сада в одну очередь (как это предполагалось по первоначальному плану).

Тем не менее, куратор проекта от администрации Владимир Браташов принимает решение начать поэтапное обустройство Ботанического сада. Наиболее интенсивно работы по становлению и обустройству территории велись в период с 2002 по 2005 гг. За это время, в соответствии с проектом Ботанического сада:

– построена оригинальная дорожно-тропиночная сеть, в том числе асфальтированная дорога для обеспечения работы оранжереи;

– проложены водопропускные устройства и ливневая канализация под асфальтированной дорогой;

– проведено берегоукрепление в верховьях реки Саймы в пределах Ботанического сада;

– сформирован сложный искусственный рельеф, в том числе каскад понижений для создания прудов для культивирования и демонстрации водных растений;

– возведено кованое ограждение примерно на половину периметра Ботанического сада, с художественно оформленными входными группами.

Начало 2000-х гг. Обустройство дорожно-тропиночной сети зоны дендросада – в соответствии с проектными решениями Ю.В. Титовой – директора Центра растениеводства СурГУ (В левой части снимка: наполовину построенная сеть дорожек на месте тракторного разъезда)

Каскад искусственных понижений для прудов, построенный по проекту Ботанического сада

Практически полностью были обустроены три из пяти функциональных зон Ботсада. Но экспериментальную работу по культивированию растений сдерживало отсутствие защищенной от вандализма территории. Мы потихоньку подсаживали интересные растения (преимущественно из местной флоры) на подходящие малопосещаемые участки сада, но это не носило системного характера. Многое, привозимое из экспедиций, приходилось подращивать на дачах, на территории «Старого Сургута», на «Купеческой усадьбе». В 2006 г. по инициативе профессора СурГУ Виктора Соколова и при поддержке директора Лесопаркового хозяйства Сергея Полукеева в Ботсаду была заложена первая плантация древесных экзотов – дубов, лип, маньчжурских орехов, сортовых рябин, барбариса, миндаля, курильского чая, а на следующий год – высажена аллея из яблонь.

С 2012 г. мы подключились к большому научному гранту по интродукции на севере Западной Сибири, что предполагало резкий прирост коллекции. В 2014 г. для защиты экспериментальных посадок возведено дополнительное ограждение «зоны интродукции» (почти 2 га). Объект «зона интродукции» в проекте Ботсада отсутствует, он предложен Управлением лесопаркового хозяйства и включает большую часть опытного участка (1,4 га), а также западную часть административно-выставочной зоны (0,5 га).

– 20 лет прошло… Но на официальных городских сайтах мы не находим информации об этом объекте. Каковы же препятствия для дальнейшей реализации проекта Ботанического сада?

– Все сомнения и препятствия можно свести к следующим трем позициям: «слишком холодно», «слишком дорого», «слишком заповедно». Давайте разберемся, насколько эти препоны обоснованы.

– Начнем со «слишком холодно».

– Действительно, у нас не идеальный климат. Но экспериментальное растениеводство для Сургута – не новинка.

Еще в XIX веке в Сургуте и окрестностях начались эксперименты в области хлебопашества. Самыми известными были опыты отца Иоанна Тверитина – настоятеля церкви в с. Юганское Сургутского уезда. Священник-хлебороб писал, что «намеревался принести какую-либо услугу, полезную для края и вместе с тем противостоящую климату». За свои опыты Тверитин был награжден большой серебряной медалью Вольного экономического общества. Во многом ему удалось решить проблему весьма скудного питания остяков (ханты), находившихся в прямой зависимости от природных циклов продуктивности вмещающего этот этнос ландшафта. Есть две любопытные детали из биографии Тверитина, вызывающие определенные ассоциации. Опытная пашня Тверитина составляла 14 десятин, то есть 15,26 га. (Площадь Сургутского ботсада – 15,45 га). Юганские купцы, которые наживались на поставках и перепродаже хлеба втридорога остякам, чинили препятствия, чтобы разорить его, добивались переноса своих домов на землю, разработанную им под пашню… А еще Тверитин занимался в с. Юганском выращиванием апельсинов в комнатных условиях.

В Сургуте до начала нефтяного освоения края не было регулярного снабжения сельхозпродукцией. И местные жители развивали приусадебное земледелие. Были и большие колхозные поля. Одно из них находилось как раз там, где сейчас стоят филармония и здания администраций Сургута и Сургутского района. В основном выращивали картофель.

Опыт современных садоводов показывает, что спектр возделываемых пищевых и декоративных культур может быть огромен. Наши садоводы-любители выращивают почти все, что можно встретить и на любительских огородах на «большой земле». Даже арбузы.

В целом слухи о жутких климатических условиях для растениеводства в Сургуте очень сильно преувеличены. Более того, и к северу от нас есть положительный опыт растениеводства. Есть несколько опорных пунктов интродукции древесных растений, заложенных по широтному градиенту в Ямало-Ненецком автономном округе.

И, хотя это юридически не оформлено, но, с научной точки зрения, все эти опорные пункты интродукции в ЯНАО де-факто являются филиалами Сургутского ботанического сада. Все они заложены по единой программе, профинансированной правительством ЯНАО.

А еще климат, как известно, меняется. За последнее столетие средние температуры зимы – самого критического периода для растений-интродуцентов – выросли примерно на 2 градуса Цельсия, и это очень серьезный прирост. Это и сигнал большой геоэкологической опасности, и новые возможности для интродукции.

– Теперь про «слишком дорого»… Иначе говоря, – какова цена вопроса?

– Да, не дешево, не ларек поставить, не ледяной городок, не кафешку... Но: во-первых, все познается в сравнении; во-вторых, можно не все сразу; в-третьих, дорого для кого?..

Сколько будет стоить обустройство Ботанического сада? Этот вопрос задают часто. Ответить на него сложно. Мы говорим о полном цикле всех работ (корректировка проекта 20-летней давности, рабочее проектирование оранжереи, комплектование научных лабораторий, оформление ботанического музея и проч.) или о минимально необходимых условиях для цивилизованной работы (водопровод, электроснабжение, дорожки, садовый домик)? Я могу говорить только о порядке цифр. Для полного запуска проекта потребуется около 500 млн руб. Для минимальной цивилизации – порядка 150 миллионов. Не будем обсуждать эти цифры, они очень приблизительны. Считать надо профессионально, а не гадать на кофейной гуще. Очень многое зависит от комплектации лабораторий и еще от разных деталей.

Велики ли эти цифры? Посмотрите на сайт муниципальных закупок. Если сложить все деньги, которые были выделены в последние годы (начиная с 2015 г.) на парк-Экопарк, то получится весьма солидная сумма – около 220 млн. руб. Этого вполне хватило бы на то, чтобы несколько раз построить водопровод в «зоне интродукции»… Это так – для сравнения.

Нужны ли эти деньги сразу все? В идеале, конечно, да. Но надо быть реалистами. И не только из-за проблем с фандрайзингом, но еще из-за специфичности объекта. Ботсад нельзя построить и поставить тем самым точку в его развитии. Ботсад – это своеобразный «ландшафтный театр». В нем есть «стены» (рельеф, почва, взрослые и старые деревья), «сцена» (познавательные экспозиции, прогулочные маршруты), «склад реквизита» (ботанические коллекции), «гримерные» (научные лаборатории) и проч.

Но финансирование театра может быть очень неровным: сегодня есть возможность поставить грандиозное представление со спецэффектами и с приглашением «звезд», а завтра денег хватает только бюджетный спектакль с тремя местными артистами. Но театр живет. Театр, но не торгово-развлекательный центр «с элементами театра». Так и Ботсад, он готов к изменениям и финансовой, и правовой ситуации. Обустройство Ботсада можно растянуть во времени, сделать поэтапным. Не желательно, но, в крайнем случае, можно. Собственно, так и получилось в нашем случае. Ну нет пока возможности построить оранжерею, что ж поделаешь?.. И так можно выживать. Есть сады без оранжерей – в нищих регионах...

За чей счет банкет? Если рассчитывать исключительно на городской бюджет, то с идеей полноценного Ботанического сада можно распрощаться раз и навсегда. Ботанический сад – объект, как минимум, окружного значения. На самом деле, – даже межрегионального. Ботсад – это площадка для привлечения бюджетов всех уровней. Это очень важная деталь! Таково законодательство, такова практика.

– Какое финансирование уже вложено в Ботанический сад? Какая финансовая поддержка имеется в настоящее время?

– В начале 2000-х в обустройство Ботсада было вложено более 30 млн руб. бюджетных средств. Потом финансирование постепенно практически заглохло.

Но вспомним – что главное в Ботаническом саду? Коллекция растений. А кто ее создает? Ученые. А ученым, хлебом не корми, дай что-нибудь бесплатно сделать… Шутка, конечно.

До 2018 г. мы на абсолютно инициативных основаниях собирали по крохам ботаническую коллекцию. Дважды в это были вложены деньги – в 2006 г. (хлопотами Сергея Полукеева) и в 2013-2016 гг. (грант правительства ЯНАО).

С 2018 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. Мы получили стабильную поддержку Департамента образования и молодежной политики Югры. Сначала это был один проект – «Ботанический сад Сургутского государственного университета» (2018-2020 гг.). Сейчас окружной властью поддержаны два проекта, выполняемые на площадке Ботсада, – «Сохранение и мобилизация генетического разнообразия ценных фиторесурсов для развития северного растениеводства и фиторемедиации техногенной среды» и «Технология выращивания и извлечения биологически активных соединений северных ягодных культур и лекарственных трав («ЮграБиоФарм»)» (2021-2023 гг.).

Но! Важное уточнение: Депобр финансирует исключительно научную работу – экспедиции, формирование коллекций, полевые и лабораторные исследования, участие в конференциях, издание научных трудов. Никаких средств на хозяйственную деятельность в Ботаническом саду мы не имеем.

– А сам Ботанический сад может зарабатывать деньги? Продажей саженцев, например…

– Вопрос поставлен не корректно. Ботанические сады – социальные объекты, зарабатывание денег в их обязательную функцию не входит. Тем не менее, варианты заработка есть:

– выполнение хоздоговорных работ в области ландшафтного дизайна, фиторекультивации, экологического картографирования, НИОКР в различных областях прикладной биологии;

– организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образовательных и озеленительных организаций;

– проведение мастер-классов по ландшафтному дизайну, фитодизайну интерьеров, посадке и размножению растений, защите растений от болезней и вредителей и т.п.;

– услуги дополнительного образования (кружковая и проектная работа с детьми);

– услуги по агрохимическому анализу почв и др.

Что же касается продажи саженцев, то в массовом порядке это возможно лишь при наличии специального производственного филиала – питомника, где-то на окраине города. Это задача далекой перспективы. Но ботсады часто реализуют населению излишки растений. Причем это, преимущественно, не ширпотреб, а элитные саженцы редких растений.

Приведу пример успешного менеджмента старейшего в Сибири ботанического сада при Томском госуниверситете. Бюджетное финансирование – 30 млн. руб. в год (коммунальные услуги, зарплата). Экскурсии дают 7,5 млн. руб., реализация растений – 1,5 млн. руб., реализация сувенирной продукции – 0,2 млн. руб., хоздоговора – 0,2-2 млн. руб., гранты – в среднем 1,5-4 млн. в год. Итого внебюджет составляет порядка 10-15 млн. руб. в год, то есть 30-50 процентов от величины бюджетной субсидии (это округленно и без деталей налогообложения).

Примерно к этому нужно стремиться. Но это очень высокая планка самофинансирования. И сравнения очень условны: в Томском ботсаду площадь оранжерейного комплекса – 6,5 тыс. кв м, мы об этом даже не мечтаем…

И для этого мало иметь мозги и коллекцию, нужны структурная организация, хозяйственные права, ОКВЭДы…

И все же, еще раз подчеркиваю, что Ботсад – не производственная организация, тем более не коммерческая. Мы должны решать стратегические для общества вопросы – сохранение биоразнообразия, создание новых знаний, экологическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения. Иными словами, извините за пафос, патриотические задачи, а это сфера преимущественно бюджетного финансирования.

– Ну а теперь про «слишком заповедно»… Ботсад – это заповедник?

– Об этом мы вкратце говорили в прошлый раз. Но вопрос настолько путанный, что придется обсудить еще раз, детальнее. Тем более, что недруги Ботсада очень любят спекулировать на этой теме.

В 1995 г. ботанические сады впервые попадают в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и оказываются в одном списке с заповедниками, заказниками и нацпарками, «через запятую». И у обывателя возникает ощущение, что это почти синонимы. Люди, не знакомые ни с законодательством, ни с практикой создания ботсадов, утверждают, что режим ООПТ обязательно парализует хозяйственную деятельность. Это дичайшее заблуждение.

Во всех ботсадах ведется активная хоздеятельность – прокладываются и ремонтируются инженерные сети, строятся оранжереи и лаборатории и даже детские площадки. Ботсаду нужны люди – гости, друзья, ученики, практиканты. Не исключается в ботсадах и коммерческая деятельность.

Но! Ограничивается бездумная хоздеятельность по развитию коммерческой и развлекательной инфраструктуры, которая может привести к повреждению ценных биологических объектов и ландшафтных композиций, и все работы проводятся строго в соответствии с основными задачами ботанического сада – сохранение биоразнообразия, научная, учебная, просветительская деятельность.

Тот факт, что в Федеральном законе № 33 («Об ООПТ»), ботанические сады упоминаются как тип ООПТ, совершенно не говорит, что этот статус присваивается автоматически. На мой запрос в региональный Совет ботанических садов Сибири и Дальнего Востока о реальных статусах ботсадов была получена информация, что статусом ООПТ обладают 13 из 28 ботсадов региона. Остальные 15 садов такого статуса не имеют. Рано или поздно хотели бы его получить, но до сих пор не имеют, хотя с 1995 г. прошло более четверти века!

Вся проблематика по ООПТ, в соответствии с действующим законодательством, полностью находится в ведении округа. И не нам решать получит ли наш Ботсад такой статус или нет. Даже при наличии полного консенсуса у всех заинтересованных сторон, вопрос объявления ООПТ архисложный и, как показывает практика, растягивается на многие годы. И в нашем случае это не самоцель и не первоочередная задача. Другое дело, что решение о создании ООПТ очень упростило бы ситуацию: город освободился бы от проблемы поиска денег на Ботсад, а природоохранная общественность была бы успокоена тем, что хотя бы часть Экопарка не будет подвергаться разрушению.

Кроме того, ООПТ – это не только защита территории от непрофильного использования, но и привлечение дополнительных средств по линии природоохранных программ – региональных, федеральных, международных. И таких программ очень много. Разве это плохо для города, на территории которого находится Ботсад?..

Вообще вопрос об ООПТ можно обойти, раз уж он кого-то так смущает, разными способами. Вообще, можно считать, что «Ботанический сад» – имя собственное. А статус у него может быть любой, например, НОЦ – научно-образовательный центр «Ботанический сад» или просто – функциональная зона Экопарка «Ботанический сад».

– Получается, что «холодно», «дорого» и «заповедно» – надуманные препятствия для развития Ботсада. Тогда вопрос – почему до сих пор нет ни регламента, ни официально признанной программы развития Ботанического сада? Что же еще мешает?..

– Остается только один вариант – в духе нашей капиталистической действительности – бизнес-интерес, желание заработать деньги любой ценой, выжать прибыль из этой земли.

Сначала это была безумная идея чуть ли не все городское имущество передать в концессию. И парки в том числе. Не прошло. Потом попытались напичкать несчастный парк банями, гостиницами и ресторанами. Не прошло. Случился скандал, и пришлось договариваться.

Договорились до Экопарка. Но это еще не победа природоохранной мысли, совсем нет. Дело в том, что деньги можно заработать не только на территории, но и на самой идее, спекулируя ей и манипулируя общественным мнением. Для вытягивания денег из вышестоящих бюджетов через общественное голосование очень хорошо сыграла приставка «ЭКО-»: утомленные урбанизацией люди хотят всего «экологичного» и проголосуют за любое «ЭКО-». «ЭКО-» – безотказный маркетинговый ход. Но что скрыто под этим «фантиком»?.. А там… круговорот больших денег…

– Говорят, что существует научное заключение, в котором утверждается, что у нашего Ботанического сада нет перспектив. Так ли это?

– Да, есть такой человек в Екатеринбурге, приятель одного уже отставленного большого югорского экочиновника, между прочим, кандидат сельхознаук, практически наш коллега. Взял на душу грех – за 99 тыс. руб. написал, что у Ботсада нет перспектив. Это было в 2018 г. Ну что ж?.. Оставим это на его совести. То заключение давно перекрыто письмами авторитетных экспертов. А с 16 ноября 2021 г. оно вообще потеряло любой научный вес – наш Ботсад признан на общероссийском уровне и вошел в Совет ботанических садов России (между прочим, этот Совет находится в структуре РАН).

– Получается, что на Всероссийском уровне Ботсад признан, а в городе о нем стараются умалчивать… И еще вопрос о названии – «Сургутский ботсад» или «Ботсад СурГУ»?

– Тут все просто. Совет ботанических садов России руководствуется стратегическими документами по сохранению биоразнообразия, для него Ботсад – это не предмет земельных отношений, а ботаническая коллекция. Коллекция создана университетом. Отсюда и название – «Ботанический сад Сургутского государственного университета».

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