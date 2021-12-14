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​Ирина Белинская: Ожидаемая польза от вакцинации должна превышать потенциальный риск для матери и плода

Врач акушер-гинеколог о том, можно ли вакцинироваться беременным и кормящим матерям

​Ирина Белинская: Ожидаемая польза от вакцинации должна превышать потенциальный риск для матери и плода
Фото: vk.com/surgutkpc86

Беременные находятся в группе риска во время пандемии коронавируса. Заболевание инфекцией увеличивает риск не только акушерских осложнений, но и материнской смертности. Врачи стараются при первых же признаках ухудшения состояния госпитализировать женщин для круглосуточного контроля. Однако медицинское сообщество обращает большее внимание на единственно возможную профилактику тяжелого течения ковида в настоящее время – вакцинацию.

О том, как коронавирусная инфекция влияет на организм беременной женщины, на каком сроке необходимо ставить прививку и какую – во время брифинга рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», врач акушер-гинеколог Ирина Белинская.

- Вакцинация беременных от коронавирусной инфекции вызывает споры до сих пор. К какому мнению пришло медицинское сообщество по этому поводу?

- Прежде всего необходимо сказать, что беременность — это физиологическое состояние, создающее предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. В связи с изменениями в организме женщины в иммунной, сердечно-сосудистой системе, повышается вероятность тяжелого течения заболеваний. Поэтому профессиональное сообщество акушеров-гинекологов разных стран мира едины во мнении, что вакцинация – это единственная возможная профилактическая мера, которая может снизить риск тяжести ковида. Стоит сказать, что из-за высокой вероятности инфицирования беременных рекомендовано проведение вакцинации во время предгравидарной подготовки, то есть на этапе планирования ребенка. Нет сведений о том, что прививки могут снизить овариальный резерв у женщины, либо вызвать нарушения сперматогенеза у мужчин.

- Как коронавирусная инфекция влияет на организм беременной женщины?

- Доказано, что влияние перенесенной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека может быть негативное. Мы видим, что учащается количество преждевременных родов и достигает до 25 процентов. Также увеличивается число самопроизвольных выкидышей до практически 15 процентов. У беременных, которые перенесли коронавирусную инфекцию, возрастает частота развития такого осложнения, как преэклампсия и задержка роста плода. Наиболее частым послеродовым осложнением у беременных, которые перенесли коронавирусную инфекцию, являются послеродовые кровотечения. Все это говорит о том, что необходима вакцинация.

- На каком сроке необходимо проходить вакцинацию?

- Согласно временным методическим рекомендациям о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери и плода превышает потенциальный риск от ее использования. Поэтому акушерское сообщество разных стран пришло к выводу, что лучше использовать вакцинацию после 22 недель беременности, когда практически полностью сформированы органы и системы у плода.

- Какие вакцины рекомендованы для беременных? Почему?

Для вакцинации беременных женщин рекомендована двухкомпонентная вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Она одобрена министерством здравоохранения РФ. Выбор данной вакцины объясняется отсутствием негативного влияния на течение беременности – на эмбриофетальное и перинатальное развитие потомства. И в ходе изучения на животных, репродуктивной токсичности не было выявлено.

- Можно ли кормить ребенка грудью после вакцинации или стоит подождать, пока ребенок перейдет на прикорм?

- Эта тема пока что обсуждается. Если для беременных вакцина разрешена, то для кормящих мам нужно четко взвешивать риски. Когда у мамы вероятность заболевания ковидом в тяжелом течении выше, чем реакция от использования вакцины, то прививаться нужно. Если нет, то желательно все-таки отложить вакцинацию до окончания кормления.

- Как обстоят дела с вакцинацией беременных в Сургуте?

- Это данные по консультативно-диагностическому отделению центра охраны материнства и детства Сургута. Во время беременности вакцинировано пока что небольшое количество - 16 пациенток, это порядка шести процентов. Женщин, которые привились до вступления в беременность, в нашем отделении 85, что составило 8,4 процента от всех наблюдающихся в центре.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 38, комментариев: 0
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