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Андрей Поздняков: «Клиническая польза от вакцинации разными препаратами может быть»

Врач-инфекционист объяснил, можно ли прививаться от COVID-19 разными вакцинами

Андрей Поздняков: «Клиническая польза от вакцинации разными препаратами может быть»
Фото: «Инвитро»

Некоторые люди, путешествующие в период пандемии, прошли вакцинацию от COVID-19 препаратами иностранных производителей. В таких случаях после возращения в Россию возникает вопрос ревакцинации доступными российскими вакцинами. Можно ли вакцинироваться препаратами разных производителей? Какой оптимальный срок ревакцинации разными препаратами? К чему может привести частое введение вакцин? На эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»:

– Стоит ли вообще думать о вакцинации вакцинами различных производителей, например, Спутник + Модерна или Эпивак + Астра Зенека? Опасно ли это?

– Вакцинация разными производителями возможна. Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок – S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же – защита организма от вируса. В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна.

– Если не опасно, то есть ли польза (помимо организационной, для путешествия в разные страны)? Что хорошего?

– Клиническая польза от вакцинации разными вакцинами может быть. Сам антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка.

– Каким образом совмещение вакцин влияет на иммунный статус человека?

– Никак не влияет. Мы уже смешиваем вакцины по множеству других заболеваний: гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа и т.д. Сначала человек прививается от клещевого энцефалита одной вакциной, а через 3 года, когда наступает срок ревакцинации, ее уже может не быть в наличии. В таком случае человек прививается другой вакциной и все равно получает нужную защиту. С гриппом такая же ситуация: прививка необходима ежегодно, производители разные, поэтому вакцинацию могут проводить разными препаратами.

– Какова оптимальная схема вакцинации, совпадает ли она с российской или может/должна быть какой-то иной? Есть ли новые противопоказания?

– Оптимальную схему вакцинации пока не отработали. Пока эпидемиологи рекомендуют ревакцинироваться через 6 месяцев после полного курса вакцинации. Это связано с продолжающимися мутациями вируса. Схему вакцинации оптимизируют, когда будет известен протективный уровень антител, уровень нейтрализующих антител, как они снижаются и т.д.

Противопоказания абсолютно те же, что и у российских вакцин.

– В какой ситуации человеку можно посоветовать использовать вакцины различных производителей?

– Это вопрос иммунного ответа. Если по какой-то причине у человека иммунный ответ на одну из вакцин был слабым, то ему можно рекомендовать вакцинацию другими препаратами. Это с клинической точки зрения.

Или наоборот, если были побочные эффекты на одну из вакцин, стоит рекомендовать другие препараты с другими векторами.

– Сможет ли смешанная вакцинация способствовать победе над пандемией?

– Не сможет, важно только количество вакцинированных. Сейчас целевой показатель – более 90%.

– К чему может привести «неправильная» схема вакцинации разными вакцинами? Например, если человек прошел 2-х этапную вакцинацию Спутником и через 3 месяца привился Пфайзером.

– Если человек не выдерживает рекомендованные сроки вакцинации и ревакцинации, возможны два варианта развития событий. Либо ничего не произойдет, либо произойдет перегрузка иммунного ответа. Это может привести к обратному эффекту прививки: частое введение вакцин может заблокировать иммунную систему, и организм не сможет обеспечить необходимый уровень защиты.

– Увеличивается ли риск потенциальных побочных эффектов при смешивании разных вакцин (типа миокардита)?

– Точных данных пока нет. У Спутника V, насколько мы видим, риски побочных эффектов очень низкие.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 149, комментариев: 0
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