Популяризатор науки Алексей Водовозов отвечает на массу вопросов про коронавирус: новый штамм, почему болеют привитые и многое другое

Известный популяризатор науки, врач-терапевт высшей категории, автор книги «Пациент разумный» и телеграм-канала «Смотровая Военврача» Алексей Водовозов ответил на массу вопросов о коронавирусе. Что нам принесет новый штамм, почему укрепление иммунитета не поможет от коронавируса, откуда взялся миф о бесплодии после вакцины, когда ждать лекарств (и спасут ли они нас), про «исчезнувший» вирус в Японии и почему наблюдаются четвертые-пятые волны в заболевания в хорошо привитых странах. Все это — в рамках эфира, проведенного «Интеллектуальным клубом».

Бонус в начале видео — ответы заведующей терапевтическим отделением сургутской поликлиники №1 Александры Свительской на вопросы о том, как частно она лечит привитых, почему среди ее пациентов стало так много детей, и сколько у нас врачей-антиваксеров.

Текстовое интервью с Алексеем Водовозовым по мотивам этого видео читайте в ближайшее время на siapress.ru.

Эфир прошел в рамках проекта «Предпринимательский университет», поддержанного Фондом президентских грантов.