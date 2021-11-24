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​Анна Парфёнова: Люди принимают участие на всех этапах ремонта двора и могут высказать свое мнение

Как в Сургуте проходит кампания по ремонту дворов, как стать ее участником и сколько это стоит

​Анна Парфёнова: Люди принимают участие на всех этапах ремонта двора и могут высказать свое мнение
Фото предоставлено администрацией Сургута

В 2021 году кампания по ремонту дворов в Сургуте побила рекорд – в порядок привели 32 территории. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Потребность остается высокой – ремонта ждут 300 дворов, но и темпов реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в городе снижать не намерены. Уже известно, что в 2022-м будет реконструирован 31 двор.

О результатах кампании по ремонту дворов в этом году и о том, как можно включить свой двор в программу – корреспонденту газеты «Новый Город» рассказала начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства Департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Парфёнова.

- В городе никогда еще не ремонтировали более 30-ти дворов. Что позволило прийти к такому результату?

- Администрацией города было выделено достаточно большое количество бюджетных средств на ремонт дворов, поскольку необходимость в этом назрела. От жителей было очень большое количество заявок как раз на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в основном, это асфальтирование проездов, тротуаров и парковок.

Также в этом году деньги были выделены средства и окружным бюджетом. Округ на благоустройство придомовых территорий не выделял средств уже порядка двух лет. Поэтому появилась такая возможность – благоустроить 32 дворовые территории.

- Какой общий объем финансирования?

- В 2021 году стоимость работ составила порядка 240 млн рублей, бюджетных средств предусмотрено было 200 млн рублей, из них средства города — это 109 млн рублей и 91 млн — это окружные средства.

- Остальное — это средства жителей, которые были собраны управляющими компаниями?

- Порядка 40 млн рублей, да, это решение жителей направить на софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий собственные средства.

- Вы уже сказали, что люди, в основном, хотят, чтобы им заасфальтировали дороги. А какие еще работы были сделаны?

- Работы, которые могут быть выполнены по программе, делятся на два вида: минимальный перечень работ и дополнительный перечень работ. В минимальный перечень входят работы по ремонту, асфальтированию проездов и тротуаров, освещение территорий и установку лавочек, урн. В дополнительный перечень входит устройство парковок, детских и спортивных площадок, озеленение, контейнерные площадки, велоплощадки.

- Многие захотели сделать по максимуму?

- Почти все дворы, кроме семи. Четыре двора пошли только по дополнительному перечню, сделали детские площадки. Три двора заявились на полный перечень работ, но финансирование было ограничено, поэтому в этом году они делали асфальтирование проездов, тротуаров, освещение. На следующий год они также будут участвовать в программе и довыполнять работы по устройству детской площадки у себя во дворе.

- С какими проблемами столкнулись?

- В основном, проблемы были связаны с самими проектами, с решениями по проектам. Например, по устройству тротуаров. Уже при выполнении работ люди понимали, что им не хватает тротуара, либо освещения, где-то наоборот ставили меньше столбов освещения. Ну и бывали, конечно, претензии к качеству выполнения работ. Собственники принимают непосредственное участие на всех этапах и могут высказать свое мнение. Поэтому подрядчик исправлял недоработки уже на этапе выполнения. Со сроками, также возникают вопросы. Подрядчик задерживает сроки выполнения, что не устраивает собственников и заказчика работ. В данном случае к подрядчику применяются штрафные санкции.

- Подрядчики шли на диалог, оперативно устраняли недостатки? Не придется ни с кем судиться?

- В основном, подрядчики идут на диалог. Потому что мы в тесном контакте работаем: собственник, администрация, технический заказчик и подрядчики. В основном, подрядчики и технические заказчики, управляющие компании идут на диалог и слышат собственников, если их требования не противоречат нормам закона. Все работы по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии доступности окружающей среды. Не всегда жители готовы к этому. Поэтому им приходится объяснять, что здесь необходимо понижающий бордюр, здесь, например, знак для инвалидов.

- Собственники возмущаются по поводу того, что надо делать парковки для инвалидов, да?

- Да. С 2016 года года нормы доступности начали действовать. Конечно, в первые года — это были прям явные нарушения, когда жители были не согласны с установкой парковки для инвалидов. Сейчас это принимается уже с большим пониманием, но бывает, что жители не готовы принять новые требования. Причем, старшее поколение негативнее относится к таким парковкам.

Перечень дворов, которые отремонтируют в следующем году, уже известен?

- Да. На следующий год уже сформирован адресный перечень. Только из бюджета города на программу будет направлено порядка 200 млн рублей.

- Если кто-то еще заявится в этом году на ремонт двора, он состоится только через год?

- Условия программы таковы, что жители в течение года могут подавать заявки в любое время. Но список ранжируется и утверждается очередность с 1 по 20 октября. То есть по состоянию на 20 октября список на 2022 год уже утвержден. Но при этом никто не запрещает жителям сейчас направлять свои заявки, мы их собираем для утверждения в последующем году.

- Давайте напомним, что нужно сделать, чтобы включить свой двор в программу по благоустройству.

- Проявить инициативу, обратиться в управляющую компанию с заявлением. Далее уже совместно с управляющей компанией разрабатываются проектные решения, ведутся расчеты. И самое главное — собственники должны принять решение на общем собрании по вопросам благоустройства. После чего управляющая компания берет на себя все вопросы по согласованию проекта с ресурсными организациями, администрацией города, другими общественными организациями.

- Какие затраты несут собственники?

- В программе утверждена, нормативная стоимость, по которой можно посчитать, сколько будет стоить асфальтирование, установка детской площадки и другие виды работ. Можно все это в программе посмотреть и ориентировочно просчитать, каковы будут затраты. Сумма зависит от нескольких факторов: процент софинансирования (от 0 до 20%), площадь двора, а также площади помещения, занимаемой собственником.

Программой не установлена верхняя планка финансирования ремонта двора, потому что дворовые территории в городе очень разные, и каждый должен иметь возможность привести в порядок свой двор, вне зависимости от его площади.


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Сегодня в 14:57, просмотров: 145, комментариев: 0
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