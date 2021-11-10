Как Сургут будет модернизировать муниципальный рынок

Сургутский городской рынок ждет полная реконструкция и модернизация. Но делать это будет не город, а инвестор, который предложит наилучшие условия. Как это будет происходить, кто гарантирует, что на месте всем известного здания в центре Сургута не появится очередной ТРЦ или многоэтажка, и на что должен быть поход наш обновленный рынок, «НГ» обсудил с начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Светланой Петрик.

– В каком состоянии рынок находится сейчас? Сколько у вас арендаторов, какая посещаемость, какие финансовые результаты? Какие главные проблемы предприятия вы можете выделить на данный момент?

– С момента ввода рынка в эксплуатацию он не подвергался капитальному ремонту, то есть больше 20 лет эксплуатировался без существенных вложений. Неудивительно, что за такой долгий срок здание устарело не только морально, но и физически. Несмотря на то, что продукция, реализуемая на рынке, пользуется спросом у горожан, привыкших к свежим продуктам местных товаро- и сельхозпроизводителей, рынку требуется обновление. Есть насущная потребность в создании как для посетителей, так и для арендаторов, таких условий, при которых его посещаемость вырастет и приблизится к аналогичным объектам современного формата. Мы надеемся, что после реконструкции популярность рынка возрастет кратно.

На сегодня на рынке представлено 56 постоянно действующих предпринимателей, реализующих продукцию самого широкого ассортимента – молоко и сыры, рыбу, мясо, колбасы, полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, мед, сухофрукты, сувениры, текстиль и трикотаж.

По результатам работы городского рынка за прошлый год, впервые за долгое время, сложился положительный финансовый, была получена прибыль. Но ее размер, конечно, не позволяет говорить о серьезных инвестициях в объект, в его реконструкцию.

– Если объективно – у нас хватает фермеров, которые бы наполнили сургутский рынок своими товарами?

– На сегодняшний день основной торговый зал, в котором реализуется продукция сельхозпроизводителей, заполнен на 93,3 процента. Места, отведенные под торговлю молочкой, мясом и рыбой, заполнены на 100 процентов.

– Раньше одной из проблем для реорганизации рынка было объединение торгового предприятия с гостиницей «Кедр» – сейчас этот вопрос закрыт?

– Да, данный вопрос решился. В прошлом году муниципальное предприятие «Городской рынок» было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью со 100-процентной долей администрации города. Гостиница не была передана в ООО «Городской рынок», она осталась в собственности города, ее помещение которой будет использоваться для муниципальных нужд.

– Как вырабатывалось и принималось решение о привлечении бизнеса к модернизации рынка? Почему ставка делается на это, а не на собственные силы муниципалитета? Напротив, почему не принято решение просто о приватизации этого здания и формирования исключительно частного рынка?

– Вопрос о дальнейшем развитии городского рынка вырабатывался еще в рамках созданной в 2019 году рабочей группы с участием депутатов, представителей администрации и общественности. Рассматривались различные варианты финансирования модернизации рынка, но самым экономически эффективным является – привлечение частных инвестиций.

Минимальный объем необходимых инвестиций в реконструкцию оценивается в 200 млн рублей. Собственные средства в необходимом размере у муниципального предприятия отсутствуют, а привлечение бюджетных источников не совсем рационально, потому что город, в первую очередь, должен решать социальные задачи, тоже требующие немалого финансирования, – ремонт дворов, строительство школ, детских садов и т.д. Поэтому было принято решение о привлечении частных инвестиций. Торговля – абсолютно коммерческий вид деятельности и должен осуществляться профессионалами в данной сфере.

Но, вместе с тем, администрация Сургута хочет сохранить городской рынок в муниципальной собственности, но, безусловно, в более современном формате. Поэтому в целях недопущения полного переформатирования объекта в очередной торговый центр вопрос о приватизации не рассматривался, и было принято решение о заключении долгосрочного договора аренды на 15 лет с конкретными обязательствами по инвестированию и сохранению формата рынка.

– На каком этапе сейчас находится процесс передачи рынка на модернизацию?

– В настоящее время сформированы обязательные требования к потенциальным инвесторам – арендаторам и их инвестиционным предложениям по развитию рынка. На сайте администрации города и на инвестиционном портале объявлены сроки приема заявок.

– Каким вы видите обновленный сургутский рынок?

– Изучая опыт реализации подобных проектов в других городах нашей страны, и учитывая запросы горожан и бизнеса, мы хотели бы видеть наш городской рынок современным фуд-моллом, концепцией которого предусмотрены и торговые места для пищевых продуктов, в том числе местного производства, и рестораны национальной кухни. Мы хотим, чтобы городской рынок стал местом притяжения, где можно приобрети качественные продукты, а также заодно встретиться с друзьями и приятно провести время.