Директор департамента образования Сургута о работе образовательных учреждений, в том числе в условиях пандемии

Пандемия COVID-19 значительно повлияла на образовательный процесс. Так, сегодня дистанционное обучение с помощью мобильных телефонов и компьютеров не кажется чем-то нереальным. Приспосабливаться под новые условия пришлось и детям, и их родителям, и педагогам. О реализации онлайн-уроков, школьном питании и перспективе перевести образовательные учреждения в первую смену рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

– На этой неделе стартовала вторая четверть. С каким результатом закончили первую четверть сургутские школы? Много классов уходили на дистанционное обучение? Закрывались ли учебные заведения?

– Департамент образования осуществляет ежедневный мониторинг заболеваемости в образовательных учреждениях. Если говорить о первой четверти, то ни одна школа полностью не закрывалась по причине заболеваемости COVID-19 учащихся и работников. И это нас радует. На обучение с применением дистанционных технологий переходили отдельные классы. В начале сентября закрывались около пяти классов в четырех школах. В конце октября это число достигло максимального количества – 173 класса в 33 общеобразовательных учреждениях. Не стоит забывать и про острую респираторную вирусную инфекцию. Из-за превышения заболеваемости ОРВИ в 38 классах одиннадцати школ было организовано дистанционное обучение. И здесь можно дополнить, что, в связи с эпидемиологической ситуацией на уровне ХМАО, было принято решение о начале школьных каникул с 25 октября в 14 муниципальных образованиях среди которых и г. Сургут. То есть на неделю раньше.

– За период пандемии все мы научились работать и учиться удаленно. Насколько выстроен процесс в сургутских школах? Можно ли с уверенностью сказать, что в этом году уже не будет перерыва в обучении в актированные дни?

– Действительно, за период работы в условиях режима повышенной готовности учреждения города накопили большой опыт в организации дистанционного обучения. Отмечу, что в течение прошлого учебного года все педагоги прошли повышение квалификации по проведению уроков и других мероприятий в режиме онлайн. При реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий в школах создали условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды – ГИС «Образование Югры». Также в муниципальных образовательных учреждениях проводятся онлайн-уроки в режиме видеоконферцсвязи с использованием Skype, Zoom и других программ информационно-образовательных систем: «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», электронная школа «ЯКласс» и «Открытая школа». Информационные работы с участниками образовательных отношений выстраиваются через мессенджеры, официальный сайт учреждений, где в том числе выкладываются записи онлайн-уроков.

Относительно актировок можно отметить, что сообщения об отмене занятий в связи с низкой температурой окружающей среды не ограничивают учащихся от посещения школы. Решение, пойдет ребенок или нет, принимают родители при условии обеспечения безопасности на пути следования в школу и обратно. Таким образом, образовательная деятельность в актированные дни может проводиться как с применением дистанционных технологий, так и с присутствием детей в школах. Такая практика существует давно.

– Детей в такие дни забирают родители?

– Верно, это главное условие. В морозные дни детям ходить на улице опасно для жизни и здоровья. Поэтому только с сопровождением можно приходить на уроки – родитель берет на себя ответственность привести ребенка в школу и потом забрать его. Тогда дети могут учиться очно. Стоит сказать, что в актировки все режимные моменты соблюдаются, в том числе и организация питания.

– Когда мы только переходили на дистанционное обучение, детей в школах обеспечивали ноутбуками. Сейчас техника также доступна детям, когда она необходима?

– В настоящее время образовательная деятельность, за исключением классов, переведенных на карантин, осуществляется в школах. То есть та компьютерная техника, которая используется в рамках основной программы, задействована во время учебной деятельности, поэтому нет возможности массово выдавать ее. При необходимости вопрос организации обучения в каждом случае решается в индивидуальном порядке.

Я бы хотела, чтобы каждый понимал разницу: если актированный день – это одна ситуация, то есть ребенок может посещать учреждение, а может и не приходить, тогда обучение для него будет организовано с применением дистанционных технологий, то карантин – это однозначно непосещение образовательного учреждения. Тогда, конечно, освобождается компьютерная техника, и образовательная организация по заявлению родителей выдает ее, чтобы ученик использовал ее во время проведения уроков. Если же в школе отсутствует такая возможность, то уроки проводят в оффлайн-режиме, с использованием мессенджеров. Тем более сейчас дети часто пользуются телефонами. Есть, конечно, момент, когда родители не очень приветствуют, когда ребенок долго время сидит за компьютерной техникой, а кто-то и вовсе категорически запрещает ею пользоваться. В таком случае, дети получают задание непосредственно в школе – родители заезжают в учреждение и забирают материалы в обозначенном администрацией месте.

– В прошлые годы очень много обсуждалось питание в школах – его цена, качество. Недовольства было много. Сейчас, кажется, оно спало – во всяком случае в социальных сетях жалоб стало меньше. Действительно, мы можем сказать, что сегодня в полной мере все учащиеся обеспечены качественным школьным питанием? Кто и по каким причинам питается бесплатно?

– Правильное питание учеников – это необходимое условие обеспечения здоровья детей, а также формирование у них нормального пищевого поведения. Вопрос об этом является приоритетным. Все обучающиеся по очной форме получают в учебное время горячее питание в соответствии с требованиями санитарного законодательства по местонахождению общеобразовательного учреждения.

В Сургуте второй год предоставляется разовое горячее питание на сумму 134 рубля всем учащимся начальных классов за счет средств субсидий из средств местного бюджета и ХМАО-Югры. Свыше 13 тысяч учащихся льготных категорий, а это дети из малоимущих и многодетных семей, дети-сироты, дети, остававшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обеспечены бесплатным двухразовым питанием на сумму 336 рублей за счет средств субвенции из бюджета округа. Кроме того, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые обучаются на дому по медицинскому заключению предусмотрена денежная компенсация за двухразовое питание в размере 168 рублей. Для учеников 5-11 классов предоставляется одноразовое горячее питание на сумму 44 рубля из средств местного бюджета, а также есть возможность получать питание по расширенному меню с привлечением средств родителей в размере 91 рубля. В сумме получается 135 рублей.

В соответствии с новыми санитарными правилами организовано диетическое питание для детей с хроническими заболеваниями. К ним относятся пищевая аллергия, болезнь крона, язвенный колит, сахарный диабет, целиакия, цирроз печени, фенилкетонурия. Решая задачу формирования культуры здорового питания детей, в том числе в семье, серьезное внимание уделяется взаимодействию с родителями. В повестке школьных родительских собраний регулярно обсуждается эта тема. Также родители могут ознакомиться с еженедельным меню и фотографиями готовых блюд на официальном сайте образовательного учреждения, участвовать в контрольных мероприятиях по организации питания, обращаться с предложениями и вопросами к директору образовательного учреждения, в департамент образования и в комбинат школьного питания. Всех родителей мы призываем быть активными участниками процесса, в том числе приглашаем к контрольным функциям в формате организации питания детей. Вы правильно заметили, вопросов по этой теме становится все меньше. Мы открыты к диалогу. Думаю, что этот вопрос в дальнейшем выйдет на еще более качественный уровень.

– Одна из важнейших тем – вторая смена. Сургут когда-нибудь перейдет на обучение в одну смену? Может быть, в городе есть школы, которые уже сейчас работают в одну смену?

– Это очень актуальная тема для города Сургута. Организация обучения в односменном режиме осуществляется пока что только в трех образовательных учреждениях – в Сургутском естественно-научном лицее, гимназии «Лаборатория Салахова» и гимназии им. Ф.К. Салманова. Это всего восемь процентов от общего количества образовательных организаций.

На сегодня в 34 общеобразовательных учреждениях организован процесс обучения в двухсменном режиме. Сургут является привлекательным городом, поэтому повышается и численность детей. Сейчас в сургутской системе образования 56 221 учащихся. Из них в первую смену организовано обучение для 61 процента учащихся, это 34 379 человек, и во вторую – для 39 процентов, это 21 842 человека. С целью планомерного перехода на односменный режим обучения и обеспечении шаговой доступности образовательных организаций, государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образование» предусмотрено строительство в период до 2029 года 23 объектов для размещения общеобразовательных организаций. Это 20 среднеобразовательных школ и 3 – школ-садов. Хотела бы также отметить, что из-за пандемии в школах необходимо организовывать разведение потоков, поэтому и процент детей во второй смене на сегодня составляет 39 процентов. Очень ждем строительства новых объектов, потому что с каждым годом детей становится все больше. На это влияет и демографическая, и миграционная ситуация.

– Какие районы города сейчас в аутсайдерах по обеспечению школьными местами? И когда по плану там построят школы?

– В городе есть те жилые микрорайоны, в которых происходит активная застройка. И наибольший дефицит учебных мест сохраняется в следующих общеобразовательных учреждениях: школа №9 (Крылова, 28, микрорайон 40), школа № 29 (Крылова 29/1, микрорайон Пикс), школа №31 (Каролинского, 18, микрорайон 31), школа № 44 (проспект Пролетарский 5/1, микрорайон 32) и начальная школа «Перспектива». Мы очень ждем открытие второго корпуса «Перспективы», который будет скоро введен в микрорайоне 33. Ситуация с переполненными учреждениями наблюдается из-за плотности и активности застройки территории. Так, чаще всего молодые семьи выбирают вновь застроенные микрорайоны.

Мы очень рады открытию второго корпуса лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. на улице Университетская 29/4. Он позволил нам открыть в этом году 18 первых классов. Также завершается к 2022 году строительство двух объектов: в 33 и 39 микрорайонах города. Объект в микрорайоне 33 позволит создать новые учебные места и расширить уровни образования (к имеющемуся уровню начального общего образования открыть уровни основного общего и среднего общего образования) школы «Перспектива», в микрорайоне 39 объект позволит создать новые учебные места в школе № 9 и частично разгрузить школу №29. Кроме этого, продолжается создание объектов образования по двум заключенным концессионным соглашениям в микрорайонах 38 и 5А – завершение строительства запланировано в 2023 году. Подготовлены также чек-листы, для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на строительство путем заключения концессионных соглашений по семи объектам в микрорайонах 16А, 20А, 24, 31Б, 45, 35А, Пойма-5. Всего будет создано 9 375 мест для учащихся. Мы, конечно, очень ждем образовательные учреждения в этих жилых микрорайонах.

При поддержке Администрации Сургута