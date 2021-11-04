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Анатолий Коренков: «Наша главная цель — сохранять межнациональный и религиозный мир в городе»

Как администрация Сургута работает на поле межнациональных отношений

Анатолий Коренков: «Наша главная цель — сохранять межнациональный и религиозный мир в городе»
Фото предоставлено администрацией Сургута

Свежий выпуск газеты «Новый Город» выпал на праздничную дату — День народного единства, который Россия отмечает 4 ноября. Традиционно в этот день на всероссийском уровне идут рассказы о том, что наша страна крайне разнообразна и точки зрения культур и этносов, поэтому крайне важно уважать и понимать представителей разных национальностей. Для Сургута и Югры, которые стали настоящим плавильным котлом для десятков народов (и коренных, и приезжавших сюда в разные века и десятилетия), это крайне актуально.

Как администрация Сургута ведет политику сохранения межнационального, межконфессионального и межкультурного мира — «НГ» обсудил с куратором этого направления, начальником управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолием Коренковым.

СПРАВКА НГ:

День народного единства стал официальным государственным праздником, а 4 ноября — выходным днем после принятия федерального закона

№201-фз от 29 декабря 2004 года. Впервые эту дату Россия отметила 4 ноября 2005 года. Ее историческая привязка такова — 22 октября 1612 года народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяло штурмом Китай-город, занятый войсками Речи Посполитой, а спустя два дня заставило поляков капитулировать. Это событие стало отправной точкой для завершения Смутного времени на Руси.

22 октября по юлианскому календарю соответствует 4 ноября по григорианскому календарю, по которому мы сейчас живем.

— Как сегодня строится работа администрации Сургута с национально-культурными объединениями? За последние годы что-то поменялось?

— Взаимодействие между городской администрацией и национально-культурными объединениями идет постоянно. Основная площадка для этой работы осталась прежней. Это координационный совет по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при главе города. Его заседания проходят раз в квартал.

— Раньше как будто было реже?

— Нет, периодичность не изменилась. Эти встречи проходят в формате круглого стола, где все руководители национальных и культурных общественных организаций, а также конфессий высказывают свои предложения и пожелания по вопросам взаимодействия с администрацией города. Они полностью осознают свою роль и ответственность за ключевую цель, стоящую перед координационным советом и местной властью в целом — укрепление межэтнических отношений и сохранение межнационального мира в Сургуте.

Вообще Сургут отличается не только многонациональностью, но и многоконфессиональностью, в городе живут представители более ста народов. Поэтому главный вопрос сегодняшней повестки общения с представителями национально-культурных объединений — это сохранение и укрепление межнационального и религиозного мира и согласия, упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности нашего многонационального народа, а также обеспечение развития национальных культур. Кроме того, руководители диаспор принимают участие в составе делегации города на мероприятиях окружного уровня, а также подключаются к мероприятиям, приуроченным к городским и общероссийским праздникам.

Во время регулярных встреч глава внимательно выслушивает каждого члена совета, все их обращения заносятся в протокол, и затем их исполнение отслеживается, дабы ни одно предложение не осталось на бумаге — все они должны отрабатываться в полном объеме.

— Например?

— Например, Файзуло Аминов (руководитель общественной организации Сургутский «Таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ» — прим. авт.) вносит много вопросов и предложений по работе с мигрантами, учитывая то, что у нас много людей приезжает из Таджикистана. Бывают ситуации, когда они обращаются в местное национально-культурное объединение с жалобами на то, что их права были ущемлены — и эти вопросы напрямую попадают к представителям УМВД, которые также участвуют в заседаниях координационного совета.

— Если уж речь зашла о мигрантах — насколько их много приезжает сейчас?

— В течение 2020 года — порядка 7-10 тысяч.

— Совсем немного.

— Думаю, это из-за пандемии. Насколько я знаю, многих просто не выпускали из своей страны из-за введенных ограничительных мер.

— А как администрация Сургута работает с мигрантами?

— Эта работа у нас идет в плотном взаимодействии с МВД. В частности, мы создали «Справочник мигранта» — набор базовой информации, которая точно пригодится приехавшему на заработки жителю другой страны. Мы постоянно печатаем необходимое количество экземпляров и передаем в каждую национальную общественную организацию. Там указаны все необходимые данные: контакты различных органов и служб, ответы на самые частые вопросы, касающиеся правил въезда и пребывания в России, получения разрешений на работу, вплоть до того, какой документ можно использовать в качестве удостоверяющего личность.

— Хорошо. Вернемся к работе администрации с национально-культурными объединениями.

— Да. Помимо координационного совета, о котором я рассказал выше, глава города вместе со своим заместителем, курирующим вопросы безопасности (до недавнего времени эту должность занимал Сергей Горобченко, который ныне стал главой Лангепаса — прим. авт.), отдельно встречаются с руководителями национальных и религиозных организаций для обсуждения вопросов общественного порядка, а также недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Также мы в ежедневном режиме доводим до представителей наших национальных объединений всю актуальную информацию о мероприятиях, конкурсах и проектах местного, окружного и федерального уровней. Помогаем оформить заявки для участия в различных грантовых программах, выдвигаем кандидатуры наиболее активных представителей для поощрения от лица главы Сургута и губернатора Югры.

Кроме того, администрация города выделяет гранты и субсидии на общественно-значимые инициативы национально-культурных объединений. Сейчас мы ежегодно распределяем почти 5,4 млн рублей, из которых 2,5 млн — из фонда грантов управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, и еще 2,8 млн рублей — из фонда грантов управления физической культуры и спорта. Также администрация Сургута безвозмездно выделяет шесть помещений общей площадью почти 350 квадратных метров для нужд национальных организаций. И, конечно, оказываем необходимую консультационную, организационную и информационную поддержку.

— А можно подробнее про гранты — на что администрация их выделяет?

— У нас сейчас около 30 национальных объединений. Из них некоторые отличаются особой активностью по созданию проектов и проведению мероприятий, направленных на укрепление мира и согласия. На этом поприще я хотел бы особо отметить работу РОО «Марийский национально-культурный центр «Марий ушем», РОО «Общество русской культуры», РОО «Чувашский национально-культурный центр «Туслах», ОО «Башкирская национально-культурная автономия г. Сургута», хотя и другие организации делают очень много.

Итак, они готовят проекты, направленные на раскрытие и популяризацию своей культуры и быта — создание костюмов, подготовку выступлений, танцев, песен, национальных игр, проведение массовых мероприятий. Сейчас, правда, последние запрещены ввиду ограничений, введенных из-за коронавируса, но многие смогли отлично переориентироваться на онлайн-формат — либо на прямую трансляцию выступлений, либо на качественную запись видео, которая потом публикуется в сети. И вовлечение неплохое — от полутора до пяти тысяч людей, которые единомоментно смотрят подобные эфиры. Бывает, что разные организации объединяются для проведения общих праздников или мероприятий.

И вот на это все они получают гранты от администрации Сургута, а также вышестоящих органов власти и других грантовых операторов. С мероприятиями, которые финансируются управлением физической культуры — то же самое. Только там идет популяризация национальных видов спорта — например, борьбы.

— Что нового город планирует в этой сфере? Будут ли какие-то принципиально новые события, помимо классического набора национальных праздников?

— С января 2020 года в Сургуте была запущена в работу новая муниципальная программа. Ее полное название: «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года». Там планируется 98 разных мероприятий, причем не только национальных праздников.

— Эта программа чем-то принципиально отличается от предыдущих аналогов?

— Программа не сильно поменялось, изменился принцип ее исполнения. Раньше одну ее часть, которая касалась профилактики экстремизма, проводила наша структура, а укреплением межнациональных и межконфессиональных отношений — управление внешних и общественных связей под руководством Алены Фаритовны Хисамовой. В 2018 году департамент внутренней политики Югры обратился в администрацию с предложением объединить эту работу под крышей одного структурного подразделения, и тогда решили, что этим будет заниматься наше управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов.

Тогда мы взяли в работу действующую программу, внесли некоторые изменения, чтобы она соответствовала федеральным стандартам национальной политики, и приняли документ в нынешней редакции. Мы базово курируем этот блок, но у нас есть исполнители отдельных мероприятий — это органы образования, культуры, спорта, молодежной политики.

— Есть ли какие-то принципиальные проблемы или задачи, которые стоят в Сургуте в сфере межнационального мира и согласия?

— В целом — отсутствие в городе конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве свидетельствует о благоприятном климате в этой сфере. Наша главная задача — сохранить и укрепить имеющееся взаимопонимание между жителями Сургута.

— Есть какие-то особые планы на следующий год?

— Президент России объявил 2022-й годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Поэтому наша деятельность будет направлена на содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории города Сургута, дальнейшее укрепление традиций добрососедства и взаимоуважения.

— А что ожидать в разрезе Дня народного единства?

— Учитывая действующие на сегодня ограничительные меры, больших массовых событий в городе не планируется. Но будет торжественное мероприятие на Мемориале Славы — там будет глава города, председатель думы, представители национально-культурных объединений, которые поздравят сургутян с праздником и напомнят о важности мирной совместной жизни десятков народов и культур, которые собрались на нашей земле. Я тоже присоединяюсь к этим словам и пожеланиям, призываю всех жителей Сургута уважать друг друга и жить в мире и со­гласии.

КСТАТИ:

Свой День народного единства в 2021 году появился и в соседней братской Белоруссии, и он удивительным образом также связан с поляками. Впервые эту дату отметили полтора месяца назад — 17 сентября. Выбор связан с началом польского похода Красной армии в 1939 году — тогда Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР. Ранее эти земли были отторгнуты в 1921 по итогам Рижского мирного договора, подписанного на тот момент РСФРС и УССР с одной стороны и Польшей — с другой.


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04 ноября в 12:20, просмотров: 606, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
04 ноября в 13:40
Любят в администрации города выдавать желаемое за действительное.
Может с кем и встречались представители городской администрации
Но с буддистами – даже не разговаривают. Нас НЕТ! Мы не люди, мы не граждане. Вера наша нетрадиционная...
Просто нет в городе и все! Ничего не просим, ничего не требуем, значит нас нет!
Понять не могу, если все конфессии равны, основных всего четыре. Все представлены
В городе. Но поздравляют и поминают только две. Остальных нет.
Иудеев нет в городе , ровно как и буддистов. Оно и понятно. Уровень городской администрации шибко высок, что бы снизойти до поздравления буддистов или евреев с праздниками. Это удел других, тех кто руководит страной и осознал ответственность за всех живущих в стране, граждан. Потому он и лидер.. Помнит обо всех и каждом.
Все разговоры, красивые слова, речи – ровным счетом ничего . Пока не наступит осознание в головах ответственных работников администрации. Город не только многонационален но многоконфессионален.
И как не странно, все равны.. Но есть равнее… Ощущение такое что те, кто исповедует две оставшиеся традиционные религии в городе. Просто унтерменш!

Сергей Б
не нравится
04 ноября в 14:03
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