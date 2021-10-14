Молодая учительница о трудностях работы в школе: откровенно, но анонимно

Впервые в России отпраздновали Неделю учителя, во время которой прошли мероприятия, посвященные педагогической профессии. Подарки, концерты, поздравления – учителя понимают, что они не зря выбрали этот нелегкий путь. Но не будем забывать, что День учителя это не только благодарность, но и отличное время для того, чтобы рассказать о насущных проблемах в образовательной сфере.

В первые годы на педагогов лавиной наваливается ряд проблем: высокий уровень психологической и физической нагрузки, трудности в общении с учениками, их родителями и коллегами и бесконечные отчеты. В редакцию siapress.ru обратилась молодая учительница, которая хотела бы рассказать о своем опыте работы в школе, но, чтобы избежать других проблем на работе, пожелала остаться анонимной.

– Многие молодые специалисты не выдерживают нагрузки в школе и сбегают, столкнувшись с суровой действительностью. Чего вы ожидали от работы учителем? Совпали ли ваши ожидания с реальностью?

- Ожидания совпали с реальностью, так как у меня есть много знакомых, которые уже работали учителем. Я понимала, что эта работа отнимает много времени и сил. Но если бы не знакомые, готовые подсказать, как все происходит в школе, то мне было бы очень тяжело адаптироваться в эту среду.

– Как относятся учителя с большим стажем к молодым специалистам? Бывали ли случаи, когда вас пытались «выжить» старшие учителя?

- Всегда по-разному. Я работала в нескольких школах. В одной гордились молодыми специалистами, в другой пытались всячески унизить, чтобы на моем фоне выглядеть лучше, умнее, опытнее. Так поступали даже те учителя, у которых у самих всего 3-4 года стажа. Зависит это от коллектива.

– Как родители реагируют на молодого учителя?

- Родители тоже всегда реагируют по-разному. Для одних родителей молодой учитель - неумеха, который испортит его ребёнка. Для других родителей молодой учитель — это свежий взгляд на образование и море идей и творчества. В первое время нужно постоянно доказывать, что ты хороший специалист, выкладываться на полную. И быть уверенным в своем выборе.

– Воспринимают ли вас ученики как авторитет? Если да, то, как вы этого добились?

- Не все дети. Зависит от класса и возраста детей. Я - классный руководитель шестого класса, на их фоне я выгляжу намного старше, поэтому, конечно, они воспринимают меня как авторитет, слушаются, переживают, чтобы я не позвонила родителям. Классы постарше не всегда воспринимают молодого учителя, они считают его чуть ли не ровесником себе, поэтому позволяют глаза закатывать, поухмыляться. Но их спесь проходит обычно после первой же контрольной работы.

– Хватает ли времени на проведение уроков? Как все успевать: и тетради проверить, и к уроку подготовиться, и в родительском чате отвечать?

- Не хватает. И его не хватает никому. Никогда. Не существует такого учителя, которому хватает на всё времени. Только если у тебя будет 18 часов нагрузки без классного руководства, без внеурочной деятельности. И то вряд ли. Просто каждый учитель сам для себя расставляет приоритеты. Конечно же, в первую очередь, ты ответишь всем родителям, если это рабочее время. Если родителям не ответить, то может произойти апокалипсис. Потом подготовка уроков и проверка тетрадей.

– Как вы оцениваете свою зарплату? Она объективно оценивается относительно нагрузки?

- Зарплата учителей с северными надбавками более чем достойная. На всё вполне хватает. Сначала ты думаешь: зачем мне столько часов? А может отказаться? Потом ты получаешь зарплату и тебя отпускает. И так каждый месяц. Зарплата как успокоительное.