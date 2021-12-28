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Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города

Глава Сургута ответил на вопросы Тараса Самборского

Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города
Фото: siapress.ru

Подведение итогов 2021-го — в студии siapress.ru: глава Сургута Андрей Филатов отвечает на вопросы читателей СИА-ПРЕСС. Интервью ведет издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.


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27 декабря в 19:18, просмотров: 1147, комментариев: 13
Комментарии:
Сергей Б
27 декабря в 21:41
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
6xz34e
27 декабря в 22:18
Уважаемый Андрей Филатов!Недавно Вы молниеносно отреагировали на случай в автобусе с пассажиром школьником.Не могли бы Вы так же "молниеносно" посодействовать,чтобы в нашем городе появились школьные проездные билеты.И второй вопрос."Почему в отчетах администрация всегда звучит ,что в летний период мы ОЗДОРОВИЛИ детей.... в пришкольных лагерях?По факту в пришкольном лагере -присмотр и уход за детьми".Цена оздоровления и цена присмотра-разные Не так ли?Численность получателей услуги на 2022 -14845 человек.
Сергей Б
27 декабря в 22:44
Вопрос по существу.

Почему пройдоху Горобченко, который за короткое время пребывания замом Филатова в Сургуте успел показать, как он призирает законы РФ, отправили мэром в Лангепас? Вместо того чтобы как минимум в отставку.

Это такая кадровая политика Филатова и его хозяйки отправлять не оправдавших надежды чиновников обратно в Лангепас мэром?

И кем себя видит Филатов на будущее в Лангепасе? Которое надо полагать не за горами.
Сергей Б
27 декабря в 22:59
И простой вопрос: не стыдно? Быть назначенцем, которого фиктивно провели через выборы.

Ну вместе же сидели на встрече с Комаровой, когда она прямым тестом заявила, что Филатова никто не выбирал – это она назначила.

Александр Наумов
27 декабря в 23:57
Андрей Филатов наверняка хороший человек.Но человек должности высокой -это уже другой образ.
Любой специалист в области психологии скажет,что власть и деньги портят людей,от этого беса трудно воздержатся.
Именно поэтому я никому не верю из власти придержащих.Потому что без лжи власть существовать не может .Это негласный закон лубого государства,любого общества.
6xz34e
Сегодня в 09:12
Уважаемый Тарас!Позвольте сказать огромное спасибо за главный и долгожданный подарок для жителей города,который мы получили в этм году.Открылся городской пляж!!!Я лично с дочкой открыла плавательный сезон 8 августа.Вода для большинства была прохладной,а так как мы капельку моржуем,то смело плавали до буйков,ныряли на неприличную глубину.Все безопасно и бесплатно!Есть песок,берег,парковка,поле для игры в волейбол,(предложение) еще бы парковку для велосипедистов поставить,но и обочина дороги с парапетом подошли...Одним словом -благодарим за объект,который занимается ОЗДОРОВЛЕНИЕМ нации в наше короткое лето.Это лучший подарок горожанам!!!Спасибо отдельное строителю инвестору,который эту мечту исполнил!!!Заслуженна грамота от мэра.Возьмите на заметку!!!
Сергей Б
Сегодня в 12:41
Ну то есть, можно конечно задавать вопросы о том, что уже состоялось и о том где новый мэр уже успел наследить. А так, какой смысл пытать мэра, который только что зашел на пост, о том, что он собирается сделать. При том, что известным является факт, что чиновники за свои слова не отвечают.

Ну вот в конце следующего года уже можно будет задавать вопросы про то что успел сделать и что успел сломать.

Как дольщик скажу, что у дольщиков уже летом появятся вопросы к Филатову. Последняя «дорожная карта» по вводу в эксплуатацию дома 2 ЖК «Любимый» в 2023 году, которую они красиво нарисовали с Комаровой, уже не корячится. Работа по рапортам и отчетам кипит, а на стройке еще и конь не валялся.

Зато мэр Филатов уже успел показать на кого он работает – не на жителей города Сургута. А на лицо, которое его назначило – на Комарову. А Комарова в свою очередь лихо распорядилась государственными денежными средствами, предназначенными для решения проблем обманутых дольщиков в Сургуте. Направила деньги не на решение проблем дольщиков в Сургуте, а на фактически коммерческую фирму федеральный Фонд дольщиков – в Москву. Пусть «строят». Это при том, что имеются правила регламентирующие действия по решению проблем обманутых дольщиков. Решение о достройке объекта принимается в зависимости от степени строительной готовности объекта. Фонд финансирует завершение строительства объектов только в случаях если объекты находятся в степени строительной готовности на 80% и больше. В остальных случаях дольщикам выплачивается денежное возмещение, чтобы дольщики самостоятельно решали свои жилищные проблемы. Дом 2 ЖК «Любимый» – готовность 20%.

Как Филатов объяснит такой казус Комаровой, который он поддержал?

В общем лето в Сургуте обещает быть жарким. И может быть с отставками некоторых мэров на повышение обратно в Лангепас.
Albert Leonov
Сегодня в 13:54
Не буду оригинальным, одно и тоже задам:
Когда будут построен спуск для водомоторной технике в Сургуте. Организована площадка... Земли - море возле ГИМС. Так и заправку можно поставить. Сам как и многие ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ владельцев водомоторной техники плачу транспортный налог. 20% его остается в городе. Неужели мы не люди второго сорта, унтерменш, которым обязаны только платить, не получая ничего взамен ?!
Второй вопрос: почему по остаточному а не первоочередному принципу очищаются пешеходные дорожки и тротуары во время снегопада?! Почему люди должны пробираться по снегу к социально значимым объектам: детским садам, школам, больницам?! Городские дороги в приоритете?! Пешком ходят самы социально не защищенные слои горожан: пенсионеры, инвалиды, дети.. малообеспеченные горожане...
На машине можно и по снегу проехать, а с коляской?! Как мамочке с ребенком идти?!
Сергей Б
Сегодня в 14:15
Отмените уже зиму в Сургуте для Альберта лично. По первоочередному принципу. Опять же лужи начнутся, которые Альберт мужественно преодолевает в брод пробираясь к избирательному участку. Понавыбирает сам депутатов по остаточному принципу, а потом сам же жалуется.
Бугаева
Сегодня в 15:51
Уважаемый Андрей Сергеевич. Возьмите на работу своим помощником Маркина Дмитрия Александровича. У него и опыт работы имеется. И большие знания как лучше устроить жизнь в Сургуте во всех сферах. Дайте йосе второй шанс!
йося
Сегодня в 16:56
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Flyer
Сегодня в 17:05
Вопрос такой: можно ли отменить стройку Поймы-5?

И просьба перестать разрешать строительство убогих домов в знаковых местах города, если уж без этого сегмента жилья совсем не обойтись.
Бугаева
Сегодня в 17:09
Что, йося, уже замахнул для сугрева что аж буковки путаешь? И напомню, слово йося, как и слово *опа пишутся с маленькой буквы - ведь это синоноимы.
Сергей Б
Сегодня в 17:57
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Швондер.
Сегодня в 19:03
Йося ты видать досихпор не вошел в бугаеву?
йося Швондер.
Сегодня в 19:14
Да пилят вишь в букфы попасть не могу, а эта ускользает постоянно, подержишь ежели попадется.
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