Подведение итогов 2021-го — в студии siapress.ru: глава Сургута Андрей Филатов отвечает на вопросы читателей СИА-ПРЕСС. Интервью ведет издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.
Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города
Глава Сургута ответил на вопросы Тараса Самборского
27 декабря в 19:18, просмотров: 1147, комментариев: 13
Почему пройдоху Горобченко, который за короткое время пребывания замом Филатова в Сургуте успел показать, как он призирает законы РФ, отправили мэром в Лангепас? Вместо того чтобы как минимум в отставку.
Это такая кадровая политика Филатова и его хозяйки отправлять не оправдавших надежды чиновников обратно в Лангепас мэром?
И кем себя видит Филатов на будущее в Лангепасе? Которое надо полагать не за горами.
Ну вместе же сидели на встрече с Комаровой, когда она прямым тестом заявила, что Филатова никто не выбирал – это она назначила.
Любой специалист в области психологии скажет,что власть и деньги портят людей,от этого беса трудно воздержатся.
Именно поэтому я никому не верю из власти придержащих.Потому что без лжи власть существовать не может .Это негласный закон лубого государства,любого общества.
Ну вот в конце следующего года уже можно будет задавать вопросы про то что успел сделать и что успел сломать.
Как дольщик скажу, что у дольщиков уже летом появятся вопросы к Филатову. Последняя «дорожная карта» по вводу в эксплуатацию дома 2 ЖК «Любимый» в 2023 году, которую они красиво нарисовали с Комаровой, уже не корячится. Работа по рапортам и отчетам кипит, а на стройке еще и конь не валялся.
Зато мэр Филатов уже успел показать на кого он работает – не на жителей города Сургута. А на лицо, которое его назначило – на Комарову. А Комарова в свою очередь лихо распорядилась государственными денежными средствами, предназначенными для решения проблем обманутых дольщиков в Сургуте. Направила деньги не на решение проблем дольщиков в Сургуте, а на фактически коммерческую фирму федеральный Фонд дольщиков – в Москву. Пусть «строят». Это при том, что имеются правила регламентирующие действия по решению проблем обманутых дольщиков. Решение о достройке объекта принимается в зависимости от степени строительной готовности объекта. Фонд финансирует завершение строительства объектов только в случаях если объекты находятся в степени строительной готовности на 80% и больше. В остальных случаях дольщикам выплачивается денежное возмещение, чтобы дольщики самостоятельно решали свои жилищные проблемы. Дом 2 ЖК «Любимый» – готовность 20%.
Как Филатов объяснит такой казус Комаровой, который он поддержал?
В общем лето в Сургуте обещает быть жарким. И может быть с отставками некоторых мэров на повышение обратно в Лангепас.
Когда будут построен спуск для водомоторной технике в Сургуте. Организована площадка... Земли - море возле ГИМС. Так и заправку можно поставить. Сам как и многие ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ владельцев водомоторной техники плачу транспортный налог. 20% его остается в городе. Неужели мы не люди второго сорта, унтерменш, которым обязаны только платить, не получая ничего взамен ?!
Второй вопрос: почему по остаточному а не первоочередному принципу очищаются пешеходные дорожки и тротуары во время снегопада?! Почему люди должны пробираться по снегу к социально значимым объектам: детским садам, школам, больницам?! Городские дороги в приоритете?! Пешком ходят самы социально не защищенные слои горожан: пенсионеры, инвалиды, дети.. малообеспеченные горожане...
На машине можно и по снегу проехать, а с коляской?! Как мамочке с ребенком идти?!
И просьба перестать разрешать строительство убогих домов в знаковых местах города, если уж без этого сегмента жилья совсем не обойтись.