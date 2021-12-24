Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский подводят итоги уходящего 2021 года

Проект «О чем говорят» подходит к очередному большому итоговому выпуску. Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский впервые за несколько лет встретятся в сургутской студии, чтобы вспомнить и обсудить ключевые события уходящего года. Становление новой команды администрации Сургута, большая выборная кампания в городе и Югре, как Сургут потерял чуть ли не половину нормы по обеспеченности местами в школах и многое другое — в ходе эфира, который начнется 24 декабря в 13.00.

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