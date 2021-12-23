Интервью с ректором СурГПУ об итогах работы вуза и планах на будущее

В преддверии 35-летия СурГПУ студию siapress.ru посетит ректор вуза Владислав Засыпкин. Обсудим итоги работы университета за такой большой период, а именно: как много студентов ныне трудоустроены по специальности, как педагогическому удается оставаться конкурентоспособным, какие традиции сложились за время работы и каковы достижения студентов и педагогического состава в разных областях.