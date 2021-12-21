Сургутский район, равно как и вся Югра, многонационален: здесь живут и представители коренных народов севера, и те, кто приехал на Север ради освоения нефтегазоносных территорий, и сегодняшние мигранты — как они живут в муниципалитете, ставшим им домом, узнаем из разговора со специалистом центра по вопросам миграции «Пилигрим» Романом Сафаралеевым и представителем администрации Сургутского района Абу Болатовым.
Мир и согласие. Как живут национальные общины в Сургутском районе?
Интервью со специалистом центра по вопросам миграции «Пилигрим» романом Сафаралеевым и представителем администрации района Абу Болатовым
20 декабря в 11:04, просмотров: 685, комментариев: 1
Я спросил его почему вы так думаете. Он ответил. - Мой брат там работает по договору уже 6 лет, там говорит есть все, супер бизнес центры,
университеты и театры, огромные торговые центры и абсолютно все тарантасы либо немецкие, либо японские. бабло гребете лопатами.
И как в срамной Америке нет индейцев(местных), всех сослали в резервации.
2010 год, бомбила русский. тарантас немецкий.