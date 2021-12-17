Первое большое интервью главврача сургутского Центра охраны материнства и детства после запуска мега-проекта

В Югре открыт долгожданный мега-объект — «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства». Его главврач Лариса Белоцерковцева в студии siapress.ru рассказала об истории и возможностях этого медицинского центра. Прямой эфир провел издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.