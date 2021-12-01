Замгубернатора Югры – о точках роста инвестиционной привлекательности региона, доле ТЭК в экономике и перспективах

В 2020 году Югра рванула с 14 на 6 место федерального рейтинга инвестиционной привлекательности. Как и за счет чего это случилось, какие параметры влияют на оценку федеральных властей в этой сфере, как в дальнейшем автономный округ сможет подниматься (или, как минимум, не опускаться) в подобных рейтингах, сколько инвестиций в Югру приносят нефтяники, а сколько — все остальные?

Все эти вопросы СИА-ПРЕСС задал заместителю губернатора Югры — директору департамента экономического развития региона Роману Генкелю.