Онлайн-конференция с руководителем фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Романом Колупаевым

Новости о креативных индустриях и различных событиях, связанных с ними, звучат в Югре постоянно. Однако многие до сих пор не понимают, что это такое, с чем это едят, и почему правительство региона так много внимания уделяет нечто такому, что не имеет связи с нефтью и газом. Пользуясь случаем, что в Югре в настоящий момент проходит первый международный фестиваль креативных индустрий, СИА-ПРЕСС подробно расспросит об этой сфере деятельности генерального директора фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Романа Колупаева.